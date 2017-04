"Caravana da Cura" no Capão Redondo

Home > Notícias da Universal

As doenças e dificuldades que enfrentamos muitas vezes nos servem como uma ferramenta para fortalecer a fé. É muito importante que as pessoas creiam na cura das doenças físicas, mas, antes mesmo da preocupação com a cura do corpo, é preciso estar liberto de problemas e tormentos espirituais, como, por exemplo, a angústia, o medo, os vícios e a depressão.

Como instrumento para impedir que esses tipos de problemas e sofrimentos se tornem maiores, a "Caravana da Cura" vem sendo realizada em diversos locais da cidade de São Paulo, como aconteceu recentemente na sede da Universal do Capão Redondo, bairro da zona sul da cidade.

Um fim nos problemas espirituais e físicos

Com o objetivo de colocar um fim a todos os problemas espirituais e físicos, levando a cura total e completa a todos os presentes, o encontro reuniu mais de 3 mil pessoas, que lotaram o recinto e também a área externa da igreja.

Estavam presentes o pastor Márcio Rogério de Lima, responsável pelo trabalho da Universal na região do Capão Redondo, e o bispo Júlio Freitas, que, por sua vez, orientou a todos a buscarem a justiça, pois não podemos aceitar as enfermidades, mas sim vencer as tribulações e permanecer na fé.

O evento fortaleceu os presentes na luta contra os problemas e em busca da cura espiritual. Foi o caso da cabeleireira Kelly Bezerra da Silva, de 37 anos, que chegou à Igreja com a saúde fragilizada.

Por mais de 7 dias Kelly vinha sofrendo com alguns nódulos na garganta. Após receber a oração de cura, os nódulos sumiram e ela saiu da igreja curada e disposta física e espiritualmente. Voluntários da sede do Capão Redondo acompanharam a situação dela nos dias seguintes à caravana e constataram que Kelly se encontra muito feliz com a resolução que Deus trouxe à vida dela.

Se você precisa de ajuda ou está sofrendo com alguma doença ou problema, participe dos encontros da Universal. Clique aqui e veja o endereço de uma igreja mais próxima de sua casa.