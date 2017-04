As bênçãos vêm para os que obedecem

Home > Reflexão

Depois que os hebreus deixaram a escravidão no Egito e foram para o deserto, Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas dos Dez mandamentos de Deus (na Bíblia em Êxodo 32).

Contudo, Moisés demorou para descer do monte. O povo, então, decidiu construir um bezerro de ouro para adorar e fazer uma festa.

Ao descer, Moisés, vendo o que o povo estava fazendo, ficou revoltado e jogou as tábuas no chão. Porque não era o certo, a orientação era para que cressem apenas no Deus vivo.

Como Moisés havia destruído as tábuas, o povo deixaria de ter acesso aos ensinamentos de Deus por causa da desobediência.

Porém, mais tarde, Deus teve misericórdia do povo e Moisés refez as tábuas (Deuteronômio 10.2).

O preço da desobediência

“Aquela atitude idólatra fez com que Moisés manifestasse a dor de Deus ao ver a incredulidade e a desobediência daquele povo. Por isso, o preço para que a Palavra de Deus se manifeste na sua vida chama-se OBEDIÊNCIA”, escreve o bispo Júlio Freitas, em seu blog pessoal.

Se nós não formos obedientes a Deus, não tem como as promessas dEle acontecerem em nossas vidas.

Como podemos, então, mudar de postura diante do Senhor?

O bispo Júlio responde a essa pergunta: “A única forma de quebrar a desobediência é reconhecendo o pecado e abandonando o erro. Porém, se você escolher não renunciar ao pecado, então, a Palavra de Deus não poderá ser cumprida.”

