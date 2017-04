Você sabia que existem 3 tipos de mortos?

Home > Reflexão

Muitas pessoas têm dificuldade para aceitar a morte física, seja ela de um ente querido, de um amigo ou até mesmo, em alguns casos, de um desconhecido, que morreu de uma forma que sensibilizou, principalmente porque fez pensar que aquela situação poderia ter acontecido com qualquer um.

Mas, ao contrário do que muitos ainda acreditam, a morte não se restringe apenas ao corpo.

Em seu blog oficial, o bispo Júlio Freitas explica que existem 3 maneiras de uma pessoa perder a vida, e é possível que, em algum momento, você se depare com alguma delas.

Confira abaixo cada tipo de morto e reavalie as suas atitudes:

1º - Sepultados: que seguiram a lei natural da vida. Aqueles cuja existência física teve um fim, seja prematuro ou não.

2º - Vivos: que são os deprimidos, viciados, oprimidos, doentes e todos os que se encontram perdidos neste mundo.

3º - Mortos espiritualmente: os que conhecem a Verdade, mas estão na prática da mentira. Estão frios na fé, na prática de coisas erradas e caídos.

A morte dos sepultados todos nós, cedo ou tarde, enfrentaremos. Ela é inevitável. Mas para as outras é possível uma solução.

Segundo o bispo Júlio, vivemos em uma sociedade na qual as pessoas buscam se espelhar nos outros, se preocupam com o que os outros fazem, e se esquecem de si mesmas, de reparar como elas próprias andam. Assim, entram no mundo dos vícios, por exemplo, permitindo-se morrer a cada dia.

No entanto, é possível voltar a viver uma vida plena. O Deus-Vivo nos abre os olhos e nos ensina como levantar dentre os mortos vivos e espirituais. “Não aceite pensar, falar, viver, ver a vida como os mortos que desconhecem a Verdade. Não aceite estar entre os mortos, quando você diz crer nAquele que venceu a morte por você”, alerta o bispo.

A Bíblia diz:

“Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo.” João 8.12

Só Ele pode nos conceder a Vida Eterna. Mas a Salvação acontece depois que cada um faz a sua parte. Somente os obedientes serão salvos. Assim, mesmo após a pessoa ter morrido espiritualmente, é possível viver novamente. Primeiramente, afaste-se das trevas e, então, o Senhor Jesus fará a parte dEle.

O bispo destaca que sábio é aquele que, além de ouvir, ler e pregar a Palavra de Deus, vive e pratica o que está escrito. “Ainda que a pessoa seja analfabeta, isso a torna sábia, prudente.”

Busque com todas as suas forças o Espírito Santo. Pare de usar uma fé emocional, religiosa, sentimental. “Ela não proporciona mudanças, e muito menos na sua vida. Use a fé consciente, racional e inteligente”, ensina o bispo.

E você, acha que está morto? Quer uma vida verdadeiramente abençoada? Participe das reuniões da Universal. Clique aqui e encontre o endereço mais próximo de sua casa. Ou converse agora mesmo com um Pastor Online e receba uma orientação espiritual.