Um clamor mundial

Deus promete em Sua Palavra não somente abençoar aqueles que O servem, conforme está escrito: "E servireis ao SENHOR vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água; e Eu tirarei do meio de vós as enfermidades (Êxodo 23.25), mas também fazer a diferença entre eles e os que não O servem: "Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio; entre o que serve a Deus, e o que não O serve." Malaquias 3.18

Por isso, no dia 16 de abril, domingo que vem, a Universal em todo o mundo estará vivendo a "Campanha da Justiça".

Durante recente Palavra Amiga, transmitida diariamente pela Rede Aleluia de rádio (99,3 FM), o bispo Edir Macedo explicou que o pão e a água, mencionados no versículo acima, representam todas as áreas da nossa vida: familiar, financeira, sentimental, etc. E da mesma maneira que nos tempos de Moisés houve uma diferença entre o povo de Israel, que não foi atingido pelas pragas que atingiram os egípcios, nos dias atuais também tem de haver essa diferença, pois Deus não revogou a Sua promessa.

São inúmeras as promessas de Deus para os Seus servos. Então, todos que têm servido a Ele estarão numa só fé clamando pela justiça de Deus:

"E Deus não fará justiça aos Seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça." Lucas 18.7,8

Em todos os templos da Universal, aqueles que têm servido ao Senhor Jesus — e pago o preço da dificuldade, da difamação, do preconceito, do ódio, o preço que o mundo cobra — irão se apresentar diante do Trono do Altíssimo, colocar diante dEle as suas queixas e reivindicar os seus direitos de servos que Ele mesmo concedeu. “Porque se nós servimos ao Deus verdadeiro, o Todo Poderoso, não é justo que não O tenhamos como nosso defensor”, argumenta o bispo.

“Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos; E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro." Apocalipse 7.9,10

Sobre essa passagem bíblica, o bispo esclarece que nós que servimos ao Senhor Jesus estamos no meio dessa multidão. Essa multidão foram os servos injustiçados, perseguidos, difamados, condenados pelo mundo. Essa visão apocalíptica não é de julgamento, mas eles estavam perante o Cordeiro, que é o Senhor Jesus.

Uma só fé

No dia 16 de abril nós teremos a réplica dessa visão, pois, onde houver uma Universal, no mundo inteiro, haverá servos de todas as nações, de todas as tribos, todos os povos e todas as línguas, diante do trono do Altíssimo. “Todos serão um só povo, uma só nação, um só espírito, uma só fé, um só coração, um só pensamento, um só servo, para um só Senhor.”

Se você está cansado de viver uma vida de injustiça, esteja conosco nesse grande clamor de fé. Separe as suas vestes brancas e compareça a uma Universal mais próxima de sua casa para reivindicar os seus direitos de servo.