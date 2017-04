Será que você é um fugitivo?

Home > Notícias da Universal

Você já deve ter ouvido a expressão: “O leão é o rei da selva!” E não é para menos, a sua bravura e coragem ao enfrentar outros animais, até mesmo maiores do que ele, revela a sua natureza firme, que não foge do desafio.

Nós, homens, podemos trazer essa característica para o nosso dia a dia. Muitos têm sido fugitivos em suas vidas. Fogem dos desafios, dos problemas.

Quando um homem se torna fugitivo?

Durante o encontro mensal para homens do Projeto IntelliMen, que ocorreu no dia 8 de abril último, o palestrante Renato Cardoso destacou algumas situações que muitos têm evitado enfrentar. São elas:

- Responsabilidades

“O homem de verdade não é um irresponsável, ele não é um preguiçoso. Irresponsável é quando a sua resposta não tem nenhuma dignidade. Você é irresponsável quando você dá desculpas por coisas que você deveria ter feito”, enfatizou o palestrante.

- Casamento

“Muitos se separam porque preferem se amarrar às suas maneiras teimosas de ser, ao seu jeito de ser, do que ir lá e enfrentar o problema do casamento. Você tem que enfrentar. Se você já tentou, tente de outras formas. É muito mais profícuo você fazer isso do que se separar e fugir.”

- Compromisso

“Homem que é homem não foge do seu compromisso. Há homens que não querem saber de noivar, de colocar anel no dedo, não querem saber de assumir um compromisso.”

- Problemas

“Esse 'depois eu resolvo' é muito prejudicial para nós. Você tem que aprender a lidar com os problemas assim que eles aparecem. Resolve logo aquele problema, antes que ele cresça.”

- Desafios

“Se o desafio não vem até você, vá até o desafio – porque ele lhe ajuda a crescer. Não seja um acomodado. O homem é estimulado pelo desafio.”

- Altar

“Fugir do Altar é fugir do sacrifício, é deixar de acreditar, de confiar em Deus. Isso acontece quando você poderia estar na igreja, por exemplo, mas a sua carne fala 'hoje estou cansado, vou ficar em casa'. Não fuja do Altar.”

- Deus

“Há pessoas que fogem da Palavra de Deus – para não serem convencida do erro –, fogem da busca pelo Espírito Santo. Muitos têm tentado fugir de Deus e têm perdido as suas vidas, não porque Deus tem tirado a vida deles, mas porque o diabo vai lá e tira. Como você vai enfrentar e ser valente sem ter Deus para lhe dar a resposta?”

Você já conhece o Projeto IntelliMen?

Se você deseja se tornar um homem ainda melhor neste ano, participe do grupo. As palestras acontecem uma vez por mês. Acompanhe as novidades por meio da página oficial no Facebook e pelo site www.intellimen.com.

Acompanhe as palestras anteriores pelo Univer, a melhor plataforma de vídeos cristãos na internet.