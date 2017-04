Bispo Clodomir Santos realiza maior desmanche espiritual do Nordeste

Home > Notícias da Universal

Mais de 40 mil pessoas participaram, na sexta-feira passada (7), do maior desmanche espiritual que aconteceu no Nordeste. Comandada pelo bispo Clodomir Santos, a concentração de fé ocorreu em Natal, capital do Rio Grande do Norte, e lotou a catedral da Universal e as ruas locais, com a presença de pessoas vindas de diversas cidades do interior do estado, entre elas Mossoró, Pau dos Ferros e Assu.

A noite serviu para que os enfermos fossem curados, os oprimidos libertos e para o maior milagre de todos: o derramamento do Espírito Santo.

Durante o encontro, o bispo Clodomir decidiu batizar nas águas um rapaz que acabara de manifestar com demônios e citou a passagem da Bíblia que está em Marcos 16.16,17 para falar sobre a importância do batismo nas águas: “Quem crer e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão aos que creem: Em meu nome expulsarão os demônios.”

Na página oficial do bispo Clodomir no Facebook, a internauta Hitamara Cristina, que participou do encontro, postou: “Foi do céu à Terra. Uma verdadeira bênção. Que essa unção tenha ficado na nossa Catedral. E que a sabedoria do Espírito Santo permaneça sempre ensinando a verdadeira forma de libertar, arrancando o mal pela raiz.”

Em outras localidades

O bispo Clodomir tem realizado concentrações de fé por todo o Brasil. Acompanhe o Universal.org e fique por dentro dessas caravanas.

