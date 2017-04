Força Jovem se fortalece em Peterborough, na Inglaterra

Home > Internacional

A Universal, presente em diversas regiões da Europa, vem há 22 anos atuando com um forte trabalho social e de evangelização na Inglaterra. Em Peterborough — cidade histórica que abriga edificações milenares —, o trabalho começou como um núcleo. Foi recentemente, em novembro de 2016, que a cidade inglesa ganhou o seu primeiro templo da Universal.

Há cerca de 3 meses, esse trabalho ganhou ainda mais força com o início do grupo Força Jovem Universal na cidade. E no dia 19 de março último, cerca de 25 jovens voluntários do lá chamado Young Power participaram do primeiro encontro do grupo, que reuniu mais de 90 pessoas.

Uma direção aos jovens

Para o pastor Edgar Monteiro, responsável pela Força Jovem na região, as reuniões têm uma importância muito grande na vida desses jovens, pois muitos deles precisam de uma direção, de alguém que os aconselhe. “Esse é o objetivo do grupo jovem, guiá-los para que sigam o caminho certo e, principalmente, conheçam a Deus. Nos encontros, os jovens aprendem muitas coisas, como tomar as decisões certas na vida, por exemplo. Assim, no futuro, poderão enxergar os resultados positivos que alcançaram e verão que valeu a pena.”

Foi um encontro muito especial no qual foram abordados temas do dia a dia dos jovens e os principais problemas enfrentados por eles. Também foi feita uma oração de fé e esperança. Além disso, houve apresentações de teatro, música, dança e um almoço de confraternização.

“A mensagem foi tocante e se relacionou totalmente com a minha vida e a de muitos outros jovens. No passado, cheguei até a pensar em acabar com a minha vida, mas vi que não era a solução. Além disso, eu costumava ser tímida, não conseguia me expressar muito. Mas aprendi a me livrar da timidez e quebrei essa barreira. Devemos repetir dias como esse mais vezes e trazer mais almas, para que tenham a chance de receber o que recebemos”, disse a jovem integrante do grupo Harriet Jana, de 25 anos.

Os encontros do grupo de jovens em Peterborough estão acontecendo todos os domingos à tarde, na sede da Universal local.

Você também quer ver Deus mudar o rumo da sua vida? Visite a Universal mais próxima de você e saiba como fazer parte do Força Jovem Universal.