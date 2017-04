Conheça as 12 sementes mais nocivas do mal

Home > Reflexão

É possível que você tenha passado por alguma situação em que ficou claro que o objetivo daquilo tudo era destruir a sua vida. Seja por perseguições, críticas vindas de um familiar, inveja ou qualquer outro motivo, você se sentiu perdido e abalado.

E, infelizmente, muitas vezes, o objetivo do mal é alcançado. Isso porque muitas das pessoas que são atingidas por ele não têm forças para repreender ou decretar o fim do que há de errado, e, consequentemente, forças para transformar a sua história, o que só é possível encontrar no próprio Espírito Santo.

A Bíblia diz que “toda planta que Meu Pai Celestial não plantou será arrancada” (Marcos 15.13). Sendo assim, nenhum mal pode lhe atingir se você não permitir.

Em seu blog oficial, o bispo Júlio Freitas explica que, se cada um de nós não arrancar a semente do mal do nosso próprio interior, acabaremos por ser arrancados do Reino de Deus. E ele alerta: “Essas sementes foram plantadas pelo mal, o qual não tem lugar nem entrará no Reino de Deus.”

Segundo o bispo, existem 12 sementes nocivas do mal. Confira abaixo cada uma delas:

1ª - Medo: o medo, seja do amanhã, dos problemas ou das pessoas, tem o poder de paralisar a vítima e, consequentemente, a sua vida também.

2ª - Mágoa: guardar mágoa de alguém é como tomar veneno e esperar que o inimigo morra. Não é inteligente, de forma alguma.

3ª - Maus olhos: todos os maliciosos se tornam pessoas pessimistas, negativas e isoladas. Veem tudo com maus olhos, só olham para o lado negativo de si mesmo, das pessoas e das circunstâncias.

4ª - Acomodação: pessoas acomodadas querem que coisas diferentes aconteçam sem fazer por onde. E, o pior, deixam de fazer hoje o que está ao seu alcance. Consequentemente, quando chega o dia seguinte, nada de diferente aconteceu.

5ª - Orgulho: quem pensa que sabe tudo, ou pode tudo, são os que no fundo não sabem e não podem nada. Não reconhecem os seus erros, não estão aptos para ouvir, aprender. São autossuficientes e arrogantes.

6ª - Rebelião: é algo devastador e a sua repercussão é extensa de tal modo que é dos mais graves pecados cometidos até a data. Ela é, nada mais, nada menos, que a desobediência direta a Deus. É a pessoa opor-se a Ele quanto à Sua Palavra, direção, rejeitando a quem Ele constitui como o Seu porta-voz, mandamento ou um pedido dEle, equiparando-se ao próprio diabo. Todo rebelde é desobediente e mentiroso.

7ª - Desejo de vingança: querer que outros paguem pelo que lhe fizeram de mal ou deixaram de fazer de bem. Todo vingativo é amargurado. Ninguém tem o direito de se vingar, pois ninguém é perfeito.

8ª - Dúvida: a dúvida, de si mesmo, das pessoas e de Deus, dos seus objetivos e sonhos, tem sido o maior destruidor na história da humanidade. Tudo se constrói crendo e tudo se destrói duvidando.

9ª - Inveja: quem se compara com os outros é porque, infelizmente, não se valoriza, na realidade, não crê nos seus talentos, nas suas capacidades e tem baixa autoestima.

10ª - Condenação: se condenar ou condenar alguém é o mesmo que lançar o seu presente, futuro e eternidade na escuridão de uma prisão.

11ª - Hipocrisia: quando você dá mau testemunho, não obedece, não pratica, não é justo, busca apenas a satisfação dos próprios interesses e não prioriza a Deus sobre todas as coisas está vivendo uma vida hipócrita, de mentira.

12ª - Ingratidão: a falta de reconhecimento do bem que lhe fizeram ou da ajuda que lhe foi concedida fará com que você também venha a ser alvo deste mesmo tipo de tratamento, gerando mais ingratidão por meio da sua.

Afaste-se do mal. Obedeça à Palavra de Deus. Honrar a Ele é o segredo para uma vida totalmente abençoada, independentemente de qualquer situação que você esteja passando. Não tente resolver nada à sua maneira.

