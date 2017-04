Voluntários da Universal evangelizam na Rússia a temperaturas muito abaixo de zero

Home > Internacional

O trabalho evangelístico realizado pela Universal na Rússia começou em 1997, quando os primeiros pastores da Igreja chegaram por lá.

Hoje, 20 anos depois, percebe-se um grande avanço, pois milhares de pessoas já foram alcançadas pelo Evangelho da Salvação, em um local em que a propagação da Palavra de Deus nunca foi fácil.

Desde então, o trabalho tem sido realizado com afinco e, atualmente, há igrejas espalhadas por algumas cidades do país, a exemplo de São Petersburgo, Korolev, Vladimir, em Kalmykia (localizada no extremo sudeste da parte europeia do país) e a sede, em Moscou, capital (foto abaixo).

Atualmente, o bispo Eder Figueiredo é quem está à frente do trabalho da Universal na Rússia.

Propagação do Evangelho

A evangelização no País ocorre especificamente por meio da panfletagem, ou seja, os evangelistas vão de encontro aos sofridos e aflitos, munidos de convites com o endereço da igreja, convidando-os a conhecer o trabalho desenvolvido por lá.

Esse meio de evangelizar, "corpo a corpo", tem surtido efeitos grandiosos, bem como alcançado muita gente. E nem mesmo as condições climáticas – muitas vezes as temperaturas são de até 20, 30 graus negativos – têm sido entrave para esses voluntários. Ao contrário, todos os dias eles saem às ruas, vão para as estações de metrô, aos terminais de ônibus, sempre com o objetivo de realizar esse trabalho pessoa a pessoa.

Debaixo de muita neve e de muito frio, eles têm alcançado muitas pessoas que estão com a vida destruída, levado uma palavra de fé e, com isso, as ajudado a ter um verdadeiro encontro com Deus.

Mesmo tendo sido impedidos muitas vezes de seguir adiante com o trabalho evangelístico, por meio de leis do país, nada os intimida.

De uma forma ou de outra, Deus tem sido com essas pessoas e as usado para levar a Palavra dEle a todas as partes, exatamente como ordena em Sua Palavra, no livro de Marcos (16.15), quando diz: "Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura."

Caso esteja no país e deseje saber onde há uma Universal, encontre o endereço clicando aqui.