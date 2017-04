Supere as adversidades da vida

Home > Reflexão

Você sente o seu coração abatido, triste e tem pensado somente nos problemas?

Saiba que ficar lamentando não vai mudar a sua situação. É preciso manifestar a fé em Deus.

“É a falta de coragem e revolta que faz com que a pessoa não consiga confrontar o problema, pois são muitos os que ouvem: ‘Você não pode.’ Ou quando os sentimentos falam: ‘Você não é capaz’”, escreve o bispo Júlio Freitas em seu blog pessoal.

Acredite, é essa mudança de atitude em você que abrirá as portas para as bênçãos de Deus em sua vida.

“Ouça a voz da Fé, para que a revolta surja dentro de você, e você possa confrontar todas as situações adversas. Não abaixe a cabeça para as afrontas do mal e pare de se esconder dos problemas. Não, meu amigo, apenas ter fé não é o suficiente para vencer os obstáculos. É necessário que haja o confronto, que você tome a decisão de vencer a afronta que lhe faz refém há anos, meses ou dias”, acrescenta o bispo.

Se você deseja aprender a manifestar a sua fé no Deus vivo, participe ainda hoje de um encontro em uma Universal mais próxima de sua casa. Veja aqui o endereço.

Você também pode conversar agora mesmo com bispos e pastores da Universal por meio do Pastor Online. Você receberá uma orientação espiritual para a sua vida.