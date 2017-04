Por que não quero ser mãe

Home > Folha Universal

Antes de iniciar nossa reportagem, entrei em contato com algumas mulheres que por algum motivo não são mães. Algumas não responderam; outras não quiseram fazer parte da matéria. Também li dezenas de matérias e postagens em blogs pessoais sobre o assunto, bem como alguns dos milhares de comentários. Uns abordavam a coragem de muitas mulheres; outros descreviam as alegrias que a maternidade traz. O que pude perceber é que o assunto ainda é muito delicado e, por mais que muitas tenham abraçado a decisão de não serem mães, colocar isso na mesa de conversa ainda é um tabu e ainda assusta.

Pressão social

No Brasil, o arranjo familiar formado por casal sem filhos chegou a 19,9%, em 2014. Em 2013 era de 19,4% e, dez anos antes, de 14,7%, de acordo com a Síntese de Indicadores Sociais 2015 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Mas, segundo a psicóloga Cleunice Santos Guedes, ainda que o casal opte por não ter filhos, a decisão cultua uma mudança histórica que ainda precisa ser aceita. “Notam-se preconceitos e julgamentos difusos no discurso social, que geram polêmicas e fomentam sentimentos diversos, entre eles o de culpa. Percebe-se ambivalência no pensamento das próprias mulheres.

Medo e insegurança, inconsciente e conscientemente, permeiam o mundo interno dela e interferem nas escolhas e decisões”, comenta.

Ela enfatiza que a opção da mulher pela “não maternidade” se configura como um desafio a passar por eventuais pressões, “pois para a família e sociedade ainda soa estranho. Daí a importância de estar bem resolvida emocional e psicologicamente em relação a essa questão”.

E na velhice, quem vai cuidar de você?

A dentista Patrícia Luiza, que já tem mais de 30 anos, e a jornalista Tâmila Dalila, de 33 anos, não se conhecem. Enquanto uma reside em São Paulo; outra mora do outro lado do mundo, na terra dos cangurus, a Austrália. Mas eu diria que, caso se encontrassem, teriam muito o que conversar. Isso porque Patrícia, casada há nove anos, e Tâmila, há 11 anos, disseram não à maternidade. “O pensamento de que eu iria me arrepender me deu uma atormentada, sabe? Antes até tinha vontade de ter filhos, mas acredito que fosse por conta de a mulher crescer brincando de boneca e a sociedade colocar que a gente tem que ser mãe”, diz Tâmila.

A jornalista se admira com o que muitos pensam a respeito de sua decisão, que, para ela, atualmente é algo natural. “É impressionante a cobrança da família e dos amigos. Mas eu e meu marido temos uma decisão sólida, que amadurecemos aos poucos, baseada no nosso relacionamento e no futuro”, comenta.

Quanto ao que muitas mulheres pensam de quem vai cuidar delas na velhice, Patrícia comenta: “muitas pessoas têm não sei quantos filhos e nenhum cuida delas. Meu marido me diz sempre que vai cuidar de mim e eu dele. Se ele morrer antes, Deus cuidará de mim e se, eu morrer antes, Deus cuidará dele”.

Outro fator para Tâmila é que o mundo está cada vez pior: a violência, a corrupção, entre outros. “Para que a gente vai colocar uma criança no mundo? Para sofrer com tudo isso?”

Patrícia tem um pensamento semelhante. “Vou parecer meio radical, mas a maternidade para mim é algo muito sério. Uma criança requer cuidados. Começando por um bom planejamento desde o preparo financeiro (se quer oferecer o melhor a ela). Uma vez ouvi a escritora Cristiane Cardoso dizer que hoje as mulheres querem ter filhos, mas não querem ser mães, o que é verdade. O compromisso de educar, de cuidar não pode ser dos avós, das escolas e babás. A responsabilidade e a preocupação com um filho começam quando ele nasce e, não importa a idade, sempre existirá um vínculo que o une aos pais”, conclui.

