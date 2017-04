O Jesus que devemos conhecer

Home > Reflexão

Se observarmos o que a Bíblia diz sobre a trajetória do Senhor Jesus, vemos que Ele assumiu diversas formas diferentes.

Inicialmente, Jesus veio como um carpinteiro e depois se transformou em um grande pensador, que uniu pessoas na Galileia e em Jerusalém por meio de um ideal.

Entretanto, Ele foi crucificado e, ao descer ao inferno, arrancou a chave de Satanás, que escravizava as almas das pessoas.

Já em Apocalipse, no Fim dos Tempos, Cristo aparece de outra maneira: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro." Apocalipse 22.13

Essa manifestação do Senhor Jesus em Apocalipse é muito similar à do Deus-Pai no Velho Testamento da Bíblia: "Assim diz o SENHOR, Rei de Israel, e seu Redentor, o SENHOR dos Exércitos: Eu sou o primeiro, e Eu sou o último, e fora de Mim não há Deus." Isaías 44.6

Ou seja, o Senhor Jesus, já glorificado, assume o Seu posto junto com o Deus-Pai.

A atual condição do Senhor Jesus

O bispo Renato Cardoso, durante encontro do Estudo do Apocalipse, realizado no Templo de Salomão, destacou: "O Apocalipse é a Revelação para os servos. E a primeira revelação que Jesus lhes dá é sobre a Sua nova condição, após a ressurreição. A maioria das pessoas, quando pensa em Jesus, pensa em um carpinteiro, pensa no Jesus que fez milagres. Essa característica dEle não mudou (de fazer milagres), mas a posição do Senhor Jesus hoje é muito além daquela do Jesus que andou na Galileia e em Jerusalém. Jesus não foi simplesmente um profeta, ou um homem bom que falou coisas bonitas, fez boas obras e ajudou os sofridos. Tampouco é apenas o Filho de Deus. No Apocalipse, Jesus se mescla totalmente com o Pai e desfruta da mesma autoridade, poder e honra do Altíssimo.”

Então, por meio dessa observação, vemos que o único caminho para a Salvação espiritual é a crença no Senhor Jesus:

“Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por Mim.” João 14.6

“Se você não acredita que o Senhor Jesus é o próprio Salvador, não há Salvação para você. Como o mundo não pode negar a existência de Jesus, o mundo, então, procura reduzir a importância de Jesus a de um simples profeta, um homem como outros que existiram na história”, alertou o bispo.

