Novos bispos são consagrados em todo o Brasil

O dia 26 de março foi uma data especial para a Universal, que está prestes a completar 40 anos de existência. Em todo o Brasil, diversos pastores foram consagrados, totalizando 76 novos bispos. Foi a primeira vez que tantas consagrações aconteceram em um único dia.

Na capital paulista, as consagrações ocorreram no Templo de Salomão. Na Reunião do Encontro com Deus, às 9h30, o bispo Clodomir Santos consagrou nove deles, em cerimônia acompanhada no local por 10 mil pessoas e transmitida ao vivo pelo Univer Vídeo.



O bispo Clodomir fez questão de ressaltar que os bispos consagrados ali, assim como as esposas deles, são fiéis a Deus por 25, 30 anos ou mais e que já passaram por muitas tribulações, provações e privações, resistindo a tudo com fidelidade.



Ele citou o exemplo do bispo Danilo Sgambatti, que já faz a Obra de Deus na Universal há 35 anos, lembrando que ele passou por Angola (país da costa ocidental da África) em tempo da Guerra Civil na região, que começou em 1975 e, entre um intervalo e outro, terminou em 2002. “Se ele não fosse de Deus, se não tivesse sido sustentado por Ele, certamente nem ele nem a esposa teriam suportado. É importante dizer que eles não estão recebendo uma promoção e sim a oportunidade de servir a Deus ainda mais do que já serviram até hoje”, destacou o bispo Clodomir.



“Muitos, até mesmo companheiros de Obra, quando olhavam para eles, os consideravam como nada, mas aqui está a prova de que o Senhor Se agradou da oferta deles e de suas esposas, o Senhor Se agradou quando eles foram provados e permaneceram firmes, quando foram tentados, quando passaram por privações e permaneceram fiéis. Que esse óleo sobre a cabeça deles seja para renovar ainda mais, que com o derramar desse óleo haja o derramar das Suas virtudes sobre eles.



Deus se agradou da oferta deles e por isso permitiu que fossem honrados hoje”, afirmou o bispo Clodomir durante a oração de consagração.



Na reunião das 18 horas, também no Templo, outros dez bispos foram consagrados pelo bispo Renato Cardoso. Ele lembrou que conheceu muitos daqueles homens de Deus ali no Altar quando ainda eram solteiros, ressaltando a todos os presentes que era uma honra consagrá-los.

Outras consagrações



No dia 19 de março último, outros dois bispos também foram consagrados pelo bispo Renato no Templo de Salomão: Misael Henrique e Márcio Diniz, que será responsável pela Universal na Índia.



Na semana passada, o bispo Clodomir consagrou ainda os bispos Alessandre Freitas de Almeida, no Estado de Roraima; e Adriano Evaristo, no Amapá.

*Com informações do portal universal.org