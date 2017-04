Já ficou frustrado com o seu trabalho?

Home > Folha Universal

Todo trabalhador, em algum momento da sua vida profissional, vai perceber que nem só de glórias é feita a sua carreira. Se ainda não sabe, com certeza, vai aprender com as experiências no trabalho. Muitas delas não são agradáveis. Há percalços que se transformam em frustrações e interferem na profissão. Se, por um lado, esse sentimento pode ser ruim, nos deixando sem ação diante das adversidades, por outro, pode ser motivador para tomarmos atitudes que nos ajudem na carreira, seja como trabalhadores ou até como empresários.

Desafio

Ao menos é o que diz o life coach Diego Quiroz, de 42 anos, formado pela Fowler International Academy, nos Estados Unidos: “nós, como seres humanos, sempre criamos expectativas. Isso resulta em frustração em relação ao nosso trabalho, aos colegas, gerentes e chefes. O desafio de cada um é criar expectativas palpáveis para si. Para aqueles que têm pensamentos limitantes um desafio pode ser a porta de acesso para a própria liberdade. Metas e sonhos pessoais, quando bem planejados, pensados e decididos, nos dão o combustível necessário para lidar com as adversidades. Foco e desejo para as nossas realizações pessoais e profissionais são extremamente importantes”, avalia.

Tempo de mudar

Para o especialista, a qualquer tempo, o ser humano tem as condições e o grande privilégio de tomar as decisões necessárias para o seu bem-estar. “Em estado de desespero temos uma visão distorcida da realidade. Uma avaliação correta e equilibrada nos ajuda a restabelecer os nossos objetivos e também o nosso bem-estar. Quando nós olhamos os desafios como parte do processo e não como um problema, a nossa caminhada se torna melhor. Eu recomendo diminuir a velocidade, parar e respirar fundo. Quando nós nos acalmamos e restabelecemos as nossas funções cerebrais harmonicamente, temos a habilidade de pensar com calma e de maneira realista. Muitas vezes, é preciso buscar ajuda. O coaching é uma ferramenta fantástica e que auxilia nesse processo”, pondera.

Ajuda divina

As palestras do Congresso para o Sucesso, que acontecem nos templos da Universal, também são uma forma de buscar auxílio e orientação para a vida profissional. Foi por meio delas que o hoje empresário do ramo imobiliário Otaviano Batista (foto ao lado), de 24 anos, morador de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, encontrou direção. “Depois de passar um período desempregado, comecei a trabalhar em uma loja de telefonia. Em um curto espaço de tempo, tive uma ascensão rápida. Em menos de três meses passei de vendedor a gerente comercial. Trabalhava mais de dez horas por dia, mas não via o meu esforço se traduzindo em conforto para a minha família. Eu me sentia frustrado”, lembra.

Novo plano

Mas, nas reuniões, Otaviano foi fortalecendo a ideia de ter um empreendimento próprio. “Essa vontade nasceu através de um propósito e de orientação para sonharmos o sonho de Deus e que ele se tornaria realidade. Acreditando nisso, eu pedi demissão e montei um lava a jato em sociedade com minha sogra. Ficamos sete meses trabalhando e não deu certo, ganhávamos pouco. Um dos clientes, sabendo das minhas dificuldades com o lava-jato, me perguntou se eu não queria tentar vender um apartamento que ele tinha. Foi o ponto de partida para eu montar a minha imobiliária”, lembra.

Leque de oportunidades

Gradualmente, ele foi se inteirando da área e vendo como ela funcionava. “Já no primeiro mês, eu, que andava de bicicleta, consegui comprar um carro. Hoje, além da minha casa própria e dos carros importados, tenho 13 terrenos espalhados pela região, tudo isso conquistado em pouco mais de um semestre. Meu plano agora é começar um processo de expansão”, revela.

Lição

A história de Otaviano pode ser muito parecida com a de outras pessoas. Talvez a diferença seja como ele lidou com os problemas. Bem orientado, ele não se deixou levar pela frustração e transformou esse sentimento em uma forma positiva para criar oportunidades. Faça como ele: participe do Congresso para o Sucesso e transforme sua

vida financeira.

