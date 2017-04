Igor Rickli diz que interpretar protagonista é arrebatador

Home > Folha Universal

Depois de dar vida ao prepotente rei Marek na novela A Terra Prometida, o ator Igor Rickli recebeu uma missão ainda maior: interpretar seu primeiro protagonista na televisão. Em O Rico e Lázaro, ele é Zac, um hebreu que tem uma ligação forte com o amigo Asher (Dudu Azevedo). Na trama da Record TV, a relação dos dois é abalada pelo amor que ambos sentem pela companheira de infância Joana (Milena Toscano). Apesar de nascidos com as mesmas oportunidades, as escolhas que Zac e Asher farão ao longo da vida vão determinar o destino deles.

Em entrevista exclusiva para a Folha Universal, Igor Rickli conta que estudou muito para compor Zac. Ele adianta que o hebreu é um personagem rico e complexo. “A complexidade e a dualidade dele vão estar muito presentes e as pessoas vão percebê-las. É um personagem incrível, que lida muito com o conflito humano entre ser do bem ou do mal, as posturas que adotamos no dia a dia, as escolhas certas ou erradas”, analisa.



Ele diz que viver um dos protagonistas da novela “é arrebatador” e que está “extremamente feliz” em fazer parte dessa produção. “As novelas bíblicas tomaram uma proporção estrondosa no nosso país. O público ama essas novelas e o retorno é impressionante. Encaro como uma grande responsabilidade e faço meu trabalho com muito respeito, principalmente pelo telespectador.” Confira abaixo outros trechos da entrevista com Igor Rickli.

Desvendando Zac

O hebreu Zac (Gabriel Felipe/Igor Rickli) é o filho mais velho do segundo casamento de Chaim (Henri Pagnoncelli) e sofre com as cobranças dessa posição. Inseguro, Zac está sempre em busca da aprovação do patriarca, que nunca chega. Seus irmãos Rabe-Sáris (Vinicius Scribel/Gustavo Leão) e Absalom (Vitor Colmam/Roger Gobeth) correspondem mais às expectativas de Chaim, o que leva Zac a se sentir um fraco. Segundo a sinopse da novela, esse “fracasso emocional” de Zac em busca do amor e da aprovação do pai é o primeiro peso colocado em seu coração. Igor Rickli dá sua opinião sobre o personagem. “Zac é real, qualquer um de nós poderia ser ele. Ele tem seus conflitos pela forma como foi criado pela família, principalmente pelo pai”, avalia.

Escolhas



A trama de O Rico e Lázaro destaca a importância das escolhas na vida e suas consequências. Para o ator, ter base é fundamental para fazer uma boa escolha. “Se não estivermos embasados no bem, podemos ficar completamente vulneráveis nestes dias tão malucos. Saber fazer a escolha certa é agir com respeito e compaixão”, opina.

Zac, Asher e Joana



O ator adianta que a relação entre os três protagonistas será turbulenta. “Às vezes, amizades se perdem porque um não sabe como respeitar a vontade do outro. Zac vai lutar para se sentir amado por Joana. Ele vive em conflito por disputar esse amor com alguém que considera um irmão.” Mas Igor Rickli garante que o clima de disputa se restringe apenas às cenas.



Nos bastidores da novela, a relação entre o elenco é de companheirismo e união. “É lindo o clima dos bastidores. Essa é a palavra. Gosto muito de como se trabalha na Record TV. Todos estão cientes que fazem um trabalho em conjunto. O clima é muito leve e amigável. Me sinto privilegiado por poder trabalhar em um ambiente assim e procuro sempre oferecer meu melhor. Tenho certeza de que esse cuidado e esse respeito chegam até a casa do nosso foco principal: o telespectador”, conclui.

Aprendizado



Igor Rickli conta que cada personagem que interpreta lhe traz ensinamentos diferentes e um novo olhar sobre a vida. “Sempre é desafiador sair de uma novela e entrar em outra, mas esse é o nosso oficio. Gosto quando chegam personagens que me fazem enxergar de uma forma que não estou acostumado. Eles sempre me ensinam muito. Mesmo com os erros. E empresto muito de mim a eles. Sou completamente apaixonado pelo meu trabalho”, esclarece.

Confiar é fundamental



Inspirada na Bíblia, a novela O Rico e Lázaro traz a fé como um de seus temas centrais. Perguntado sobre o que é fé, Igor Rickli fala sobre confiança. “Fé é não ter medo. É confiar, ao menos para mim. Aplico isso na minha vida. Já fui muito refém do medo, mas, quando aprendi a acreditar e confiar que as coisas são como têm que ser, tudo melhorou. É um exercício diário, sinto que se não pratico, acabo inevitavelmente esquecendo e abrindo margem para muitas dúvidas. Confiar é fundamental”, destaca. O Rico e Lázaro vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 20h30, na Record TV.