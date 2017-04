Grupo realiza curso dedicado a elas

Home > Folha Universal

O grupo Universal nos Presídios (UNP), em parceria com o Projeto Raabe, do Godllywood, iniciou um curso especial com as mulheres que estão privadas de liberdade em duas unidades carcerárias do País.

Trata-se do Curso de Autoconhecimento que, baseado nos princípios da Bíblia, tem duração de cinco semanas e objetiva ajudar as pessoas a identificar áreas na vida que precisam ser fortalecidas.

As aulas são ministradas pelas voluntárias do Raabe e contam com o apoio e a parceria do grupo Universal nos Presídios (UNP) Feminino.

A primeira unidade fica em Sergipe. Trata-se do Presídio Feminino (Prefem) do Estado, que fica no Povoado Tabocas, na cidade de Nossa Senhora do Socorro.

No local, além das voluntárias do UNP e do Raabe, o projeto conta também com a colaboração do grupo T-Amar, criado para dar apoio às mães na criação dos filhos.

Ceará

A outra unidade é o Instituto Penal Feminino Auri Moura Costa, no município de Aquiraz, no Ceará.

Jaqueline Coelho, responsável pelo grupo UNP Feminino local, iniciou o curso com uma oração e, na sequência, Cristiane Moraes (responsável pelo Raabe no Ceará) deu continuidade e falou sobre as barreiras interiores, que nada mais são do que empecilhos internos que não nos deixam sair do lugar. “A exemplo do medo, da timidez, da desconfiança, do trauma e da insegurança”, destacou Cristiane.

Ela enfatizou também que ninguém nasce com essas características, mas as adquire com o passar do tempo e, por essa razão, não toma atitudes para mudar e desenvolver todas as áreas da vida.

O trabalho do UNP tem ajudado milhares de reclusos em todo o País. Recentemente, o grupo foi segmentado para atuar com o público feminino, por isso o UNP Feminino foi criado em cada Estado, e o trabalho – que já acontecia em inúmeras unidades prisionais há décadas – foi intensificado.

Quer conhecer mais a respeito do grupo? Acesse a página oficial na rede social: facebook.com/unpfeminino.

*Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP)

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

Clique nos links abaixo e conheça alguns desses projetos:

Projeto Raabe (Auxílio a mulheres vítimas de violência doméstica)

Projeto T-Amar (Apoio a adolescentes grávidas e mães solteiras)

Projeto Ler e escrever (Alfabetização de jovens e adultos)

Anjos da madrugada (Ajuda a moradores de rua)

A Gente da comunidade (Ações sociais em comunidades)

Grupo Calebe (Incentivo e auxílio a idosos)

Força Jovem (Ações com os jovens)

Identificou-se com algum desses projetos? Então não perca mais tempo, procure uma Universal mais próxima e obtenha informações de como se tornar um voluntário. Não esqueça: “... Mais bem-aventurado é dar que receber.” Atos 20.35