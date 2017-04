Concentração de Fé chega ao Norte do País

Home > Folha Universal

Depois de levar a “Concentração de Fé e Milagres” para mais de 7 mil pessoas em Rio Branco, no Acre, no dia 16 de março, a caravana comandada pelo bispo Clodomir Santos seguiu para outros três Estados da região Norte do País: Rondônia, Roraima e Amapá. Ao todo, mais de 62 mil pessoas viram o poder de Deus agir por meio da cura, libertação e transformação de vida.

No dia 24, a concentração reuniu cerca de 30 mil pessoas no sambódromo de Macapá, na Rodovia JK, Jardim Equatorial. O encontro estava marcado para as 19 horas, mas muitos participantes já estavam no local bem cedo. Eles começaram a chegar por volta do meio-dia ao local, para garantir um bom lugar.



Mesmo debaixo de chuva forte, a multidão não desanimou. “Eu vim porque estou atrás de uma bênção e não poderia perder essa oportunidade. Saí cedo de casa para estar aqui na frente. Teve a chuva, mas não desisti, porque sei que vou sair abençoada”, declarou uma das presentes.



A reunião foi transmitida simultaneamente para todo o Estado, por meio de video-conferência.



O poder da fé



“Que a partir de hoje a história de vida de cada um seja reescrita. Que nessa noite o Senhor venha colocar um ponto final nessa história de fracassos, derrotas, desilusões, frustrações, amargura e venha colocar um cântico novo, um hino de louvor nos lábios do Teu povo”, disse o bispo Clodomir ao público de Macapá.



Mesmo debaixo de muita chuva, o bispo não interrompeu a reunião especial. “O Senhor curou tantos enfermos esta noite e libertou oprimidos. A partir de hoje, vai fazer muita gente prosperar. Mas faça o principal: que é salvar esta alma, escrever o nome dela no Livro da Vida, que é torná-la uma pessoa de Deus.”



Rondônia



Na capital, Porto Velho, mais de 18 mil pessoas foram a um importante salão de eventos da cidade, no dia 17 do mesmo mês, para acompanhar a caravana. Dois telões laterais foram colocados no local para que os presentes pudessem acompanhar cada detalhe da reunião.



No meio do povo, o bispo Clodomir orou por todos que foram em busca de uma transformação total de vida.

Roraima



O encontro aconteceu no dia 23, na catedral da capital, Boa Vista, que fica na Avenida Sebastião Diniz. O local ficou pequeno para as 7 mil pessoas que compareceram e cadeiras foram colocadas na área externa, em frente a um telão, para que todos pudessem participar. Na ocasião, a Universal ganhou um novo bispo com a consagração do pastor Alessandre Freitas.



A caravana “Concentração de Fé e Milagres” seguirá para outras localidades brasileiras. Confira mais detalhes na próxima edição da Folha Universal.