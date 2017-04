A confiança que promove a vida

Home > Folha Universal

Até que ponto você confia em Deus? Será que se sente seguro – pois sabe que Ele está no controle – quando recebe uma notícia ruim ou está em uma situação desesperadora? Se a sua fé se abala facilmente, esse é um sinal de que você precisa confiar mais e crer nas Suas promessas.

Foi o que a vendedora Vivian Molica, de 41 anos, fez ao ver o seu filho em situação grave, após sofrer um acidente de moto.

O jovem Luiz Claudio Junior, que completa 18 anos no próximo mês, se acidentou de moto e ficou gravemente ferido nos ombros, no pescoço e na cabeça. O rapaz entrou em coma assim que aconteceu a batida.

O tio do jovem, que o viu no local do acidente, foi avisar Vivian do ocorrido. Ele achou que Luiz Claudio estava morto e preparou a mãe do rapaz para o pior.

“Fui direto para o hospital, mas o bombeiro não me deixou entrar porque o estado dele era muito grave. Acharam que eu ficaria apavorada de vê-lo daquele jeito. Ele estava perdendo muito sangue”, conta Vivian.

De imediato, os médicos fizeram uma cirurgia de emergência para estancar o sangramento do pescoço. O hospital não tinha muitos recursos para cuidar de Luiz Claudio, que precisou ser transferido para outro local. O jovem passou por vários procedimentos cirúrgicos no maxilar e teve de colocar pino no ombro.

A família de Luiz Claudio já frequentava a Universal. A fé e a confiança em Deus foram fundamentais para que familiares acreditassem que ele permaneceria vivo.

Luiz Claudio estava em coma e ficou internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Após 16 dias de internação, os médicos suspenderam a medicação, para verificar se ele sairia do coma, o que não aconteceu. “O médico disse para o meu esposo que ele não ia acordar, que no estado dele não havia muita chance dele sobreviver. Mas a gente se mantinha confiante. O meu esposo dizia que ele iria acordar no momento certo”, lembra.

As notícias não eram boas. Luiz Claudio recebeu várias transfusões de sangue e passou por muitas complicações. A família, sempre esperançosa, não deixou de participar das reuniões de cura na Universal.

O jovem foi diagnosticado com um coágulo na cabeça e os médicos indicaram uma cirurgia para resolver o problema. “Não queríamos que ele passasse por mais um procedimento de risco. Eu não aceitei e pedi a Deus para fazer algo pelo meu filho.

Quando os médicos fizeram novos exames, o coágulo estava pequeno e não seria necessário tirá-lo. Pudemos ver que foi o próprio Deus que intercedeu por ele”, relata Vivian.

Após 38 dias de internação sem reagir à medicação, Luiz Claudio começou a mexer os olhos. Não demorou muito e o jovem já estava conversando com a família.

Os exames mostraram resultados positivos e Luiz Claudio já conseguia mexer os braços e as pernas sem dificuldades. Ele teve alta e foi direto para casa, pois os especialistas não tinham motivos para mantê-lo no hospital.

“Os médicos disseram que ele precisaria de fisioterapia, mas não foi necessário nenhum tratamento. Não deixamos de fazer os acompanhamentos médicos, mas ele sempre reagiu muito bem a todos eles. O médico não sabia como explicar o que aconteceu com meu filho, pois ele chegou ao hospital em estado crítico e com poucas chances de sobreviver”, diz.

Transformação



Antes, Luiz Claudio acompanhava seus pais às reuniões da Universal, mas não tinha comprometimento. Ao ver o milagre acontecer em sua própria vida, ele tomou uma atitude. “A fé e a dedicação da minha família de lutar pela minha cura foram importantes, pois eu pude entender o verdadeiro amor de Deus por mim e valorizar isso”, conta.



Hoje, o jovem joga futebol, faz academia e outras atividades sem n enhum empecilho. Ele não ficou com nenhuma sequela do acidente e tem uma vida saudável e ativa.

Muitas pessoas fazem e recebem orações para tratar doenças incuráveis nas reuniões de cura e libertação da Universal.