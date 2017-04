Mais uma Universal em Madagascar

Home > Internacional

No dia 2 de abril último, cerca de 500 pessoas participaram da inauguração de mais um templo da Universal em Madagascar (país que fica em uma ilha, na África), na província de Antananarivo.

Durante a reunião inaugural, muitas pessoas tiveram de ser acomodadas do lado de fora da igreja, que ficou lotada.

“E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura.” Marcos 16:15



Citando esse versículo bíblico, o pastor Sarobidy Rajaonarivo, responsável pela Universal na região, explicou a importância de levar a Palavra de Deus a todos, em todos os lugares.

O pastor destacou que aquele que entregar a vida a Jesus será salvo, e que só são salvos os que abandonam o pecado. “A Salvação começa no século presente até a Vida Eterna”, alertou.

O evento também contou com a presença do prefeito da região, George Andriamanganoro. “Agradeço à Igreja por essa obra maravilhosa. Eu estou muito surpreso porque não esperava toda essa multidão. Estamos prontos e de braços abertos para sempre ajudar a Universal a desenvolver o seu trabalho”, disse ele.

Vidas transformadas

A senhora Holiarisoa, moradora do local, conta que o convite para participar da reunião partiu de um amigo. “Cheguei com problema de saúde. O médico disse que eu teria que passar por uma cirurgia para retirar um cisto no ovário, pois já tinha chegado a uma fase avançada. No momento da oração, fui curada. Agradeço a Deus por ter nos dados a graça de ter aqui uma igreja para orarmos.”

