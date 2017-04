Empregada cai do sétimo andar e patroa filma, em vez de ajudar

Home > Reflexão

A cena é simplesmente chocante: uma mulher se segura do lado de fora de uma janela, no sétimo andar de um prédio – no Kuwait, nos Emirados Árabes – gritando por ajuda. Ela, uma empregada doméstica, é filmada pela patroa, que não oferece ajuda. A mulher não consegue mais se segurar e cai, de uma altura de mais de 20 metros. A empregadora registra tudo e ainda posta o vídeo nas redes sociais.

As primeiras informações davam conta de que a mulher, uma etíope, pretendia se matar, mas desistiu da ideia e, pendurada do lado de fora do prédio, gritava: "Me segure! Me segure!"

Contudo, segundo o site de notícias saudita Al Arabiya, a doméstica – que teve apenas sangramento no nariz e na orelha, além de ter um braço quebrado, apesar da altura da queda – nega que tenha tentado tirar a própria vida, e diz que fugia de abusos. “Eu estava tentando fugir de uma mulher que tentava me matar”, afirmou.

Veja abaixo o vídeo do momento da queda (cena forte), compartilhado no Twitter pela jornalista Jenan Moussa:

1/ Shocking vid of Ethiopian domestic worker screaming 4 help just before falling 7floors down. Her female Kuwaiti employer simply films her pic.twitter.com/4byHSKVoNa — Jenan Moussa (@jenanmoussa) 31 de março de 2017

A empregadora foi detida pela polícia e a repercussão do ocorrido fez com que a Sociedade do Kuwait para os Direitos Humanos convocasse as autoridades locais a investigar o caso, que vem sendo visto como mais um exemplo das condições desumanas às quais os trabalhadores domésticos são submetidos no país.

A vida vale algo?

Parece que no mundo atual a pergunta acima só tem uma resposta: Não.

As notícias e os relatos de fatos semelhantes a esse, em que não vemos a preocupação das pessoas com o próximo, só aumentam, e não vemos esperança de mudança. A própria Palavra de Deus nos alerta que, no Fim dos Tempos, o amor de quase todos se esfriaria. O amor a Deus, o amor à família, o amor ao próximo, o amor próprio, o amor à vida:

“Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus...” 2 Timóteo 3.1-4

Acreditamos que a tendência é ver a sociedade, de forma geral, naufragar na frieza e incredulidade. A única forma de vencer neste momento de tribulação é ter um encontro verdadeiro com Deus e seguir os passos do Senhor Jesus, que, mesmo diante da morte e do sofrimento, não duvidou nem desistiu do maior objetivo: a Salvação:

“Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo.” Mateus 24.13

Note que a Bíblia não diz que o que conquistar bens, resolver problemas ou até mesmo for batizado com o Espírito Santo será salvo, mas o que perseverar até o fim.

Aos domingos, às 18 horas, acontece, no Templo de Salomão, o Estudo do Apocalipse. A reunião é voltada para o estudo sobre o Fim dos Tempos e a Salvação da alma. Participe.

Você também pode assistir à reunião ao vivo pelo Univer Vídeo.