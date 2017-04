Catadora de lixo aprende a ler e a escrever com o filho, de 11 anos

Home > Comportamento

Recentemente, a história de vida da catadora de lixo Sandra Maria de Andrade (foto ao lado, com o filho Damião), de 42 anos, ganhou destaque na rede de comunicação BBC.

Mãe de sete filhos e moradora do Jardim Progresso, na periferia de Natal, Rio Grande do Norte, Sandra foi abandonada pela mãe aos 3 anos de idade e passou a morar com a avó, que em seguida a entregou a um casal que a privou de ir à escola quando pequena, para que trabalhasse na lavoura e em outras funções, como faxineira.

Até 1 ano atrás, Sandra não sabia ler nem escrever. No entanto, certo dia Damião, o seu filho caçula, de 11 anos, mudou essa triste realidade. “Mãe, mãe, quer ler comigo? É uma historinha. E tem figurinhas”, disse o menino. Apesar de estar descansando na rede após horas desgastantes de garimpo à procura de coisas na rua para poder vender, Sandra não recusou o pedido do filho. E foi assim que ela teve o primeiro contato com o alfabeto.

Aos poucos Damião foi ensinando ludicamente a mãe, com desenhos, como forma de ajudá-la a memorizar cada letra. Escrever o próprio nome foi uma conquista. Ela se orgulha também do dia em que conseguiu escrever a palavra mãe.

Juntos, mãe e filho leram mais de 100 livros, apenas em 2016. Além desses, Sandra leu sozinha outros diversos livros que encontrou no lixo.

Hoje, na parede da frente da casa em que a família vive, há uma mensagem em letras maiúsculas dizendo: “CANTINHO DA FELICIDADE. ONDE HÁ DEUS NADA FALTARÁ.”

A Bíblia diz:

“Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.” Êxodo 20.12

Assim como a Bíblia ensina no versículo acima, Damião o fez. Ele honrou a mãe e a ajudou na conquista da alfabetização. Assim devemos fazer pelos nossos pais, honrá-los diante das dificuldades. Muitas vezes, um filho vê o pai ou a mãe sofrendo e acha que não pode fazer nada, pois acredita que eles têm força suficiente para vencer situações ruins. Mas os filhos podem e devem fazer muito por seus pais

Uma atitude fundamental



Thaisy Dias, auxiliar administrativo, fez. Ela foi abandonada pela mãe quando menina, e sofreu muito com a situação.

“Quando tinha 8 anos, ela me deixou com a minha avó, porque entrou em um relacionamento e me esqueceu, me excluiu da vida dela. Eu me senti muito mal com aquilo. Procurei de algumas formas chamar atenção dela, com mau comportamento na escola, por exemplo, mas ela nem descobria”, lembra Thaisy.

Foi assim durante 10 anos. Segundo a jovem, nas poucas vezes em que as duas se viam e tinham a oportunidade de conversar, era como se uma pessoa estranha quisesse saber da vida dela, o que gerava brigas.

O desejo de mudar aquela situação veio com o nascimento da irmã, fruto do relacionamento da mãe com o homem com quem tinha ido embora. Thaisy percebeu que a irmã estava sendo tratada da mesma maneira e não quis que ela sofresse as mesmas consequências; percebeu que ela tinha como mudar aquela história.

Assista ao vídeo abaixo e confira o que aconteceu:

Com Deus, Thaisy entendeu que honrar a mãe com as suas atitudes era o melhor caminho para que houvesse uma transformação na vida de toda a família.

Com Deus, Thaisy entendeu que honrar a mãe com as suas atitudes era o melhor caminho para que houvesse uma transformação na vida de toda a família.