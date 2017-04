Ansiedade: como lidar com esse problema?

Home > Comportamento

Falta de ar, taquicardia, tontura, irritabilidade, enjoo. Esses são alguns dos sintomas da ansiedade, mal que, segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente (Ipom), já atinge sete em cada dez brasileiros. E, de acordo com o estudo, desses sete, quatro sofrem de ansiedade patológica, aquela considerada doença e que prejudica diretamente a vida da pessoa, impedindo-a de tomar decisões importantes ou de comparecer a compromissos, por exemplo.

Durante edição do programa "The Love School - A Escola do Amor”, os apresentadores Renato e Cristiane Cardoso falaram sobre ansiedade e o efeito dela nos relacionamentos. Assista:

A ansiedade atrapalha muito a vida de uma pessoa, além de comprometer o futuro dela, quando toma decisões na base da impulsividade.

Mas, como resolver o problema?

Batalha espiritual

A medicina moderna oferece as suas respostas para a causa e o tratamento da ansiedade, mas a verdade é que essa é uma questão para ser tratada no campo espiritual. É importante que saiba que somente você tem o poder de controlar esse sentimento e não permitir mais ser dominado por essa opressão.

Veja o que o texto escrito na Bíblia, em Filipenses 4.6,7, ensina sobre o assunto: “Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.”

Ou seja, quando você começar a identificar que a ansiedade quer ganhar espaço em seu coração, recorra a Deus. Conte para Ele o que está acontecendo, por que está inquieto e o que tem tirado a sua paz. Desabafe, como faria ao conversar com o amigo mais íntimo que possui. Logo depois, você verá que a Palavra dEle se cumprirá e o seu interior será inundado de paz. Terá a certeza de que o próprio Altíssimo está cuidando de você.

E entenda que você não pode controlar tudo, a não ser você mesmo. Algumas coisas estão além da sua capacidade e do seu domínio. Se não depende de você resolver determinado assunto, entregue na mão de Deus, pois Ele é o Único com poder para convencer, controlar e mudar qualquer situação. Entregue em Suas mãos e confie.

Compareça a uma Universal e aprenda a lutar contra a ansiedade. Participe principalmente das reuniões que acontecem às sextas-feiras e aos domingos. Clique aqui para encontrar o templo mais próximo da sua casa.