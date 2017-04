A diferença entre se batizar nas águas e tomar banho

Home > Reflexão

A Universal realiza batismos nas águas frequentemente, em todas as partes do mundo em que desenvolve o seu trabalho evangelístico. O batismo é uma atitude para aqueles que querem iniciar uma nova vida, com Deus.

A Bíblia afirma que “quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado” (Marcos 16.16). Logo, todos os que conhecem a Palavra de Deus querem ser batizados. Entretanto, é necessário compreender que essa não é uma decisão simples de ser tomada. É preciso seriedade.

“O que é o batismo nas águas? O batismo nas águas é você querer deixar a sua vida velha para trás”, explicou o bispo Renato Cardoso durante recente reunião realizada no Templo de Salomão. Ele relembrou a passagem bíblica citada acima e esclareceu: “Primeiro eu creio em Jesus, eu acredito, coloco a minha vida nas mãos de Deus. Depois eu sou batizado.”

Se batizar é "morrer"

“A palavra batismo está associada à morte, à ideia de morte”, afirmou o bispo. “Quer dizer: aquela pessoa que você foi até o momento em que você creu em Jesus, aquela pessoa com todos os pecados que cometeu, ela vai morrer quando você entrar na piscina de batismo. Quando você entrar nas águas, essa pessoa velha vai ficar aqui dentro (da água), vai morrer. E quando você sair das águas você vai sair uma nova pessoa, começando como se fosse um bebê espiritualmente, mas fisicamente com o mesmo corpo.”

Ou seja: se batizar é "morrer". Se alguém entra nas águas e, ao sair, continua com os mesmos pensamentos e praticando os mesmos erros, não matou aquela pessoa que entrou ali. Não foi batizado.

“Se você diz que já se batizou, mas não mudou nada, que continua a mesma velha pessoa, então não se batizou. Você tomou banho”, afirma o bispo Renato. “ Você tomou banho no batistério.”

É preciso refletir sobre essa escolha, agir com a razão, senão não vai resolver nada. "É brincar de fé”, explica o bispo. E o batismo não foi feito para isso. Ele é a oportunidade de iniciar a escrita da vida com uma página em branco, em que Deus guiará os caminhos.

“Não brinque com as coisas de Deus. Só se você estiver disposto a se batizar e entregar a sua vida para Deus você deve fazer o batismo”, alerta o bispo.

