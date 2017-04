Ele escapou da morte e se libertou dos vícios

Home > Notícias da Universal

No ar desde fevereiro deste ano, o programa “Evangelistas em Ação” foi criado para divulgar e fortalecer o trabalho dos voluntários do grupo de Evangelização (EVG) da Universal e tem por objetivo disseminar o Evangelho e ajudar o próximo.

Com o intuito de mostrar que existem milhões de pessoas no mundo sofrendo e precisando de auxílio, e que todos podemos ser usados por Deus, o evangelista Vanderson da Silva, voluntário do grupo EVG do Rio Grande do Sul, contou ao pastor Neto Belém, em programa exibido recentemente, como escapou dos vícios e da morte, e hoje ajuda outras pessoas.

Ele foi viciado em maconha e cocaína, envolveu-se com a criminalidade e chegou a guardar grandes quantidades de droga em casa. Também gostava de velocidade e, quando ganhou um carro do pai, partiu para as corridas de rua, batendo o veículo a 150 quilômetros por hora. Quase morreu, por três vezes.

A mãe de Vanderson era evangelista da Universal, porém, ele nunca queria acompanhá-la à igreja. Até o dia em que teve uma overdose e sentiu que estava perdendo a vida. Foi para a igreja, mas depois de 8 meses estava nas ruas de novo. Chegou ao fundo do poço.

Assista ao vídeo abaixo e veja como Vanderson superou essa situação:





A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

Clique nos links abaixo e conheça alguns desses projetos:

Projeto Raabe (Auxílio a mulheres vítimas de violência doméstica)

Projeto T-Amar (Apoio a adolescentes grávidas e mães solteiras)

Projeto Ler e escrever (Alfabetização de jovens e adultos)

Anjos da madrugada (Ajuda a moradores de rua)

A Gente da comunidade (Ações sociais em comunidades)

Grupo Calebe (Incentivo e auxílio a idosos)

Força Jovem (Ações com os jovens)

Identificou-se com algum desses projetos? Então não perca mais tempo, procure uma Universal mais próxima e obtenha informações de como se tornar um voluntário.