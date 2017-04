A princesa desencantada

Home > Vida a Dois

O homem bem realizado na vida profissional, pessoal e espiritual quer ter ao seu lado uma mulher sábia, autoconfiante, que se valorize e, antes de tudo, confie nele e também na capacidade de superação dele.

Por isso, para que não haja frustração nesse convívio, é muito importante que você conheça bem a pessoa da qual está se aproximando. Antes de firmar um compromisso, observe o comportamento dela, dialogue com sinceridade para conhecê-la melhor e entendê-la.

Com base em post publicado no blog do apresentador do programa “The Love School - A Escola do Amor”, Renato Cardoso, listamos 4 dos principais erros que as mulheres, de forma geral, cometem quando se trata de relacionamento amoroso, e que podem ser o sinal de alerta para um homem que está disposto a assumir uma relação amorosa. Vamos lá:

- Sonhar com um personagem romântico

Como a pornografia, muitas vezes, é para o homem, as histórias de romance são para a mulher. Ela idealiza um tipo de homem que só existe nos personagens de “felizes para sempre” e compara o seu companheiro com ele. Frustração na certa.

- Mendigar atenção

Cuidado, tudo o que é demais enjoa, satura. A mulher que mendiga atenção de alguém é porque não conhece o seu próprio valor, é uma pessoa triste e não se conhece nem se ama de verdade. Enfraquece o relacionamento com a falta de confiança no outro e em si mesma.

- Lidar com problemas da relação emotivamente

Chorar, fazer cena, tentar fazer o companheiro sentir pena dela, gritar, ficar de cara fechada — agir como criança para tentar conseguir o que quer. Agindo assim, ela só vai conseguir minar o relacionamento, pois problemas se resolvem com inteligência, não com emoção.

- Diminuir o homem com palavras e atitudes

Normalmente, a mulher usa isso como um mecanismo de defesa ou para provocar qualquer tipo de reação do companheiro em uma discussão. Essa atitude impensada só fere mais o relacionamento a dois quando o casal está passando por algum momento de dificuldade.

Quando um dos motivos citados acima aparece, é normal que o homem se pergunte como seria o casamento com essa mulher. Por isso, os apresentadores e palestrantes Renato e Cristiane Cardoso realizam um trabalho intenso por meio de programas de rádio, televisão e palestras, a fim de, entre outras situações, ajudar as pessoas a evitarem problemas em um relacionamento futuro.

Para saber mais sobre como resolver os problemas da vida amorosa, participe da Terapia do Amor, todas às quintas-feiras, em uma Universal mais próxima de você. A cada palestra, casais, noivos, namorados e solteiros aprendem sobre o amor inteligente e como desenvolver o relacionamento a dois.