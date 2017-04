5 dicas para um relacionamento a dois duradouro

Home > Vida a Dois

Em 2017, a escritora Cristiane Cardoso e o também escritor Renato Cardoso completam 26 anos de casados. Juntos, eles passaram por momentos turbulentos e encontraram a melhor maneira de lidar com os problemas e utilizá-los para fortalecer o amor entre os dois.

Infelizmente, muitas pessoas julgam não ter a capacidade de manter um relacionamento tão longo quanto o de Renato e Cristiane. Mesmo sendo possível fazer isso, casais não conhecem as ferramentas necessárias.

Por isso, o Portal Universal.org listou 5 dicas de Cristiane para ajudar a transformar o seu relacionamento em um casamento duradouro e feliz. Veja:

1- Confie

Essa é a pedra fundamental de qualquer relação. É impossível existir casamento, namoro, ou mesmo um simples vínculo empregatício se não houver confiança de ambas as partes. Por isso são tão importantes a honestidade e a transparência, especialmente na vida amorosa.

“Um relacionamento não se inicia nem sobrevive sem confiança”, alerta Cristiane.

2- Sejam íntimos

Muitas pessoas confundem intimidade com relações sexuais. “A intimidade do casal é muito mais do que um momento. Ela começa nos pequenos gestos de cuidado, apreciação, carinho e respeito.”

Recentemente, a escritora levou ao programa “The Love School – A Escola do Amor” – apresentado por ela e pelo esposo –, o casal Luís e Ana Maria Possam, que estão juntos há mais de 40 anos. Durante o bate-papo com os dois, Luís revelou que um dos segredos do relacionamento bem-sucedido é justamente a intimidade construída à base de muito carinho:

“O maior prazer para mim é retribuir esse cuidado que ela tem comigo. Tanto que, de noite, quando a gente vai dormir, eu falo: 'Me desculpe se eu fiz alguma coisa que lhe magoou hoje.'”

Mesmo que não tenha cometido qualquer erro — o que Ana Maria revela ser o habitual —, ele se desculpa.

“Essas pequenas coisas fazem a intimidade fluir de forma natural”, explica Cristiane.

3- Sacrifique

Muitos pensam: “Eu não vou deixar de fazer o que quero só porque vai ser melhor para meu cônjuge.” Estão errados. Na verdade, a atitude correta não será melhor apenas para o cônjuge, mas para o casamento.

“Muitas vezes precisamos sacrificar as nossas próprias vontades para fazer um relacionamento dar certo”, explica a escritora. “Se você não está disposto a renunciar, então não está disposto a se relacionar com quem quer que seja. O sacrifício não é para benefício de um ou de outro, mas para benefício da união em si.”

4- Tenham os mesmos objetivos

No mesmo programa, Luís Possam declarou: “Nós procuramos andar sempre juntos. Sempre caminhando juntos. Então esse é o objetivo. Esse talvez seja o sucesso da gente nesses 40 anos.”

Ele conta que mesmo tomar sorvete tem que ser feito ao lado dela. Esse comprometimento se estende a todas as áreas da vida, como deve ser em um casal.

“Duas pessoas só permanecerão unidas se tiverem o mesmo objetivo de vida”, afirma Cristiane. “Se vocês não estiverem no mesmo time, então estarão em times adversários — não há meio-termo.”

5- Respeite

“O respeito em um casamento significa reconhecer o espaço e a importância do outro em sua vida e dentro do relacionamento. Você respeita o seu cônjuge, apesar das divergências de opinião, porque reconhece que ele exerce um papel fundamental para a união de vocês — papel esse que você não pode exercer”, afirma Cristiane.

Portanto, é muito importante que em um relacionamento exista o respeito. E não apenas no início do relacionamento, como costuma acontecer, mas durante toda a vida.

“O meu comportamento, tanto o meu quanto o dela, permanece até hoje”, declarou Luís Possam. “Ela é minha namorada.”

