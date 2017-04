108 milhões de pessoas no mundo sofrem com a fome

Home > Reflexão

O recente relatório "Global report on food crises 2017", publicado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), mostra que, em 2016, aproximadamente 108 milhões de pessoas no mundo enfrentaram a miséria alimentar.

Um aumento que representa 35% em relação ao ano de 2015.

Segundo o relatório, os principais países afetados por esse cenário foram Iémen, Síria, Sudão do Sul, Somália, Nigéria, Burundi e a República Centro-Africana.

Os representantes da FAO ainda acrescentam que os principais fatores para a fome no mundo são os conflitos armados, que forçam as pessoas a se mudarem de um lugar para outro na tentativa de fuga, e os eventos extremos do clima no mundo, tais como as chuvas fortes e as secas prolongadas.

Alguns países do continente africano também enfrentaram alta no preço de alimentos básicos, dificultando ainda mais o acesso da população.

O Cavaleiro da Fome

No capítulo 6 do livro de Apocalipse, vemos que o apóstolo João descreve os quatro cavaleiros do Fim dos Tempos.

Eles são uma metáfora para uma fase de eventos ruins que acontecerão antes que o mundo termine:

"E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem, e vê. E olhei, e eis um cavalo preto e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais, que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro; e não danifiques o azeite e o vinho." Apocalipse 6.5,6

Vemos que o cavaleiro preto trazia consigo uma balança, talvez símbolo do “preço por peso”, indicando uma possível catástrofe econômica que vai aumentar o preço dos alimentos, gerando fome.

A Salvação dos escolhidos

Entretanto, os salvos pelo nome do Senhor Jesus não sofrerão com o que há de vir. Como João ainda observa: “Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos; e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro.” Apocalipse 7. 9,10

Nessa passagem bíblica, João fala daqueles que foram separados para habitar o Reino de Deus.

