O diabo está atento para aproveitar qualquer pequena oportunidade que tiver para interferir na vida das pessoas. Ele se dedica, dia e noite, a levá-las ao caminho que pode prejudicá-las. Mas será que um ser aparentemente tão forte, capaz de dominar as mentes mais admiradas do mundo, teria algum tipo de medo?

O em vídeo publicado recentemente, o bispo Clodomir Santos explica que sim. E o que o diabo mais teme é justamente o poder do homem de se livrar do mal.

Embora os espíritos malígnos tenham capacidade de influenciar muitas pessoas, cada homem tem o livre-arbítrio, conforme Deus concedeu. Sabendo disso, o diabo teme que você escolha o caminho que o Senhor Jesus ensinou.

“O maior medo do diabo, a maior preocupação do diabo, é que você seja salvo”, afirma o bispo Clodomir. “Ele luta com todas as forças para não perder a sua alma. Ele não quer perder a sua alma. Ele não aceita perder a sua alma.”

É justamente por isso que a missão mais importante do homem na Terra, talvez a única que valha verdadeiramente a pena, é garantir a própria Salvação.

“Nada neste mundo é mais importante do que a garantia da Salvação eterna da alma”, explica o bispo Edir Macedo. Foi para garantir a Salvação do homem que o Senhor Jesus veio à Terra, e é por isso que o demônio se preocupa tanto em tirar essa Salvação de cada ser humano.

Como assombrar o mal

Sabendo desse medo que o diabo tem, fica mais fácil se proteger dele. Se o que ele teme é o que Jesus veio garantir, o caminho para se livrar das maldições é justamente seguir os passos de Jesus.

“É impossível conquistar a Salvação e mantê-la sem a participação efetiva do Espírito Santo. Só Ele é capaz de ensinar, guiar, fortalecer, sustentar e manter os seguidores de Seu Filho no Caminho”, afirma o bispo Edir Macedo.

Com o poder de decidir os próprios passos que cada ser humano tem, depende somente de cada um assustar o diabo ou tornar-se vítima dele.

O próprio bispo Clodomir ensina que quando a pessoa coloca a vida dela no Senhor Jesus, então acabou o domínio do diabo. "É você que decide, não é o seu pai, não é sua mãe, não é seu marido, não é sua filha, não é ninguém. É você que decide: 'Não, eu vou seguir a Jesus; eu vou buscar, em primeiro lugar na minha vida, o Reino de Deus e a Sua Justiça.'”

Uma vez que você tenha afugentado o mal com a sua escolha pela Salvação, aí as outras coisas lhe são acrescentadas, conforme Jesus promete.

