Ciclone empurra tubarão para fora do mar na Austrália

A Austrália ficou aterrorizada com o ciclone Debbie, que passou pelo país entre o fim de março e início de abril. Os ventos (com mais de 260 quilômetros – km – por hora) e as chuvas foram tão fortes que um tubarão foi empurrado pela água até uma estrada que fica a 13 km do litoral. Veja imagem abaixo, do Twitter do Corpo de Bombeiros local:

Think it's safe to go back in the water? Think again! A bull shark washed up in Ayr. Stay out of floodwater. #TCDebbie #ifitsfloodedforgetit pic.twitter.com/DpP29Va1JG — Qld Fire & Emergency (@QldFES) 30 de março de 2017

Antes de atingir o solo, o ciclone chegou à intensidade 4 (de 5), mas foi perdendo força e passou a ser classificado como uma tempestade tropical. Ainda assim, os estragos foram grandes.

Como consequência, o nível das águas do mar e dos rios estão muito altos, 50 mil pessoas estão sem luz no estado de Queensland (primeira região a ser atingida), construções foram destruídas e pessoas ficaram desabrigadas.

Essa catástrofe só tem proporções inferiores ao ciclone Yasi, que atingiu a Austrália em 2011.

Catástrofes ambientais ligadas ao Fim dos Tempos

O livro do Apocalipse, na Bíblia, narra sobre as 7 trombetas do Fim dos Tempos. Podemos observar nessa passagem como se dará a destruição da Terra:

“E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte; queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta; e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar... E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas... E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas; para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite.” Apocalipse 8.7-12

Vemos que as quatro primeiras trombetas anunciam destruições ambientais de tal maneira que a humanidade nunca testemunhou. Vemos que o planeta será queimado juntamente com as árvores e plantações. Depois, virá algo semelhante a um asteroide, que atingirá o mar. Até mesmo partes do Sol e da Lua serão destruídas.

Podemos compreender, portanto, que os eventos que ainda estão por acontecer com o planeta são muito maiores do que a catástrofe do ciclone Debbie, por exemplo.

Por várias vezes a Bíblia destaca que a humanidade sofre por se distanciar do Senhor, pois, quando isso acontece, as pessoas perdem a proteção de Deus e os espíritos de destruição ficam livres para praticar os seus planos malignos. É por isso que devemos nos revestir do Espírito de Deus.