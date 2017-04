Amigo do ex-jogador Diego Maradona conta como venceu os vícios na Universal

Home > Comportamento

O ex-jogador Diego Maradona é mundialmente conhecido pela sua carreira bem-sucedida dentro dos gramados. Infelizmente, as polêmicas em sua vida pessoal também marcaram a sua trajetória. Vícios, noites de farra, entre outros escândalos estão ligados à sua imagem.

Carlos Ferro, amigo íntimo do ex-jogador, acompanhou boa parte da vida de Maradona e também sofreu por muitos anos com o vício em drogas. Mas, recentemente, surpreendeu o povo argentino ao declarar ter se libertado dos vícios na Universal. “Foi milagroso. Estava indo com um amigo que frequenta a Igreja Universal há anos. Eu estava na pior, sempre fui católico, mas incrédulo. Estava endemoniado”, contou.

Ferro acrescenta que, após abrir o coração, foi liberto do desejo pela droga e nem sequer teve crise de abstinência. Confira no vídeo abaixo o depoimento completo dele:

A libertação da dependência é para todos os que creem e obedecem ao Tratamento para a Cura dos Vícios. A reunião acontece todos os domingos, em toda a Universal. Clique aqui e encontre o templo mais próximo de sua casa – informe-se sobre os horários.