A Gente da Comunidade em Goiás

No último dia 25 de março, o grupo A Gente da Comunidade de Goiás realizou uma importante ação social no Residencial Orlando de Morais, bairro carente da capital, Goiânia.

A ação “Mão Amiga”, como foi denominada, contou com a colaboração de 140 voluntários, entre eles, profissionais da área da saúde, estética e jurídica, além dos voluntários do grupo de Evangelização (EVG) da Universal do estado, que prestaram orientação espiritual, auxiliaram na distribuição de brindes e cestas básicas e cuidaram de toda a organização do evento.

Dezenas de serviços foram oferecidos gratuitamente para os mais de mil moradores que compareceram ao local: corte de cabelo masculino e feminino, sobrancelha, escova, orientação jurídica, assistência social, avaliação oftalmológica, aferição de pressão arterial, teste para taxa de glicemia e tratamento fisioterapêutico.

Além dos serviços citados acima, também houve distribuição de roupas e cestas básicas, palestra de orientação sobre drogas e doenças epidemiológicas – ministradas por policiais civis – e até atendimento veterinário.

Para as crianças foram fornecidos lanches e muita diversão, com uma área recreativa disponibilizada exclusivamente para elas.

Direitos preservados

Muriel Aquino, uma das voluntárias do grupo de Evangelização, esclarece que o objetivo do trabalho do A gente da Comunidade é favorecer as famílias carentes, e a escolha do bairro Residencial Orlando de Morais se deu justamente pela distância que está do Centro da cidade, o que propicia que haja na região uma necessidade muito grande de atendimento médico e de alimentação. “É um bairro para o qual o poder público não consegue trazer o que a população necessita. Então, para nós, é maravilhoso poder trazer tantos benefícios e proporcionar um dia de alegria e lazer para essas pessoas”, declara.

A advogada Lilian Silva, que estava auxiliando no atendimento jurídico, ressalta a importância de as pessoas conhecerem os seus direitos, para que não sejam lesadas:

“Muitas pessoas não têm acesso a assistência jurídica e aqui elas têm a oportunidade de tirar as dúvidas e conhecer os direitos que possuem, porque muitas são lesadas por não terem conhecimento das leis, então nós estamos aqui para dar esse apoio à comunidade.”

O evento contou com a presença e o apoio do pastor Ivair Cordeiro, responsável estadual pelo trabalho de Evangelização, e do responsável pela Universal no estado, bispo Misael Silva, que orou por todas as famílias presentes.

