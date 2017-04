Home > Em Foco

Apesar de a população brasileira ser composta por maioria negra (53,6 % em 2014, segundo o IBGE), o racismo ainda é presente em todos os níveis da sociedade.

Um caso que repercutiu nas redes sociais recentemente revela o absurdo que muitos afrodescendentes vivem no seu dia a dia.

O presidente da Bayer no Brasil, Theo van der Loo, compartilhou em seu Linkedin a história de um conhecido que foi eliminado de um processo seletivo por ser negro. Ele concorria a uma vaga na área de tecnologia da informação em uma grande empresa, foi aprovado na primeira etapa de testes, mas, na hora de passar em entrevista com um gestor ouviu: "Não entrevisto negros." Apesar de seu excelente currículo, o preconceito falou mais alto e o impediu de conquistar a vaga.

Revoltado, van der Loo ainda o encorajou a denunciar o descaso, mas teve a seguinte resposta: “Pensei, mas achei melhor não fazer, pois posso queimar a minha imagem. Sou de família simples e humilde, custou muito para chegar aonde cheguei.”

Em entrevista à BBC, o homem vítima de racismo, que não quis se identificar, revelou que o ataque não o abateu. “O tratamento foi realmente deplorável. Mas a postura dele (recrutador), no fundo, não tem nada a ver comigo. Para mim, o preconceito étnico ou de gênero é uma limitação intelectual”, disse.

Apesar da violência, ele reagiu muito bem à situação. não devolveu qualquer ofensa e acredita que isso é uma forma de se tornar exemplo para outras pessoas. "Eu me sinto tranquilo porque sei quem eu sou. Enquanto representante da etnia afro no Brasil, quero ser uma referência para outros jovens de periferia, para que tenham outras referências além de sambistas, pagodeiros ou jogadores de futebol, e saibam que, se estudarem, buscarem desenvolver as suas habilidades, acumularem cultura, vão conseguir ser cidadãos dignos.”

Você sabe reagir a uma ofensa?

O racismo é inaceitável, deve ser combatido e denunciado. Mas, se você é alvo desse tipo de violência, deve saber que isso não diminui o seu valor como ser humano, e muito menos a sua capacidade de alcançar o sucesso. Não permita que essa ou qualquer outro tipo de ofensa desestimule você a lutar pelos seus sonhos. Levante a cabeça e faça dos obstáculos a sua história de superação e conquista.

No vídeo abaixo, o bispo Edson Costa aborda o assunto e ensina, de forma simples e prática, a importância de reagir bem aos problemas. Confira:

Se você busca uma "injeção de ânimo" para superar as adversidades da vida, compareça às palestras do Congresso para o Sucesso. Elas acontecem às segundas-feiras, em toda a Universal.