Ela tem apenas metade do cérebro e leva uma vida normal

A vida da norte-americana Jodie Graves (foto ao lado) foi marcada por grandes desafios. Quando pequena, ela tinha muitas convulsões e, com apenas 3 anos de idade, foi diagnosticada com uma doença rara. Ela sofria de Encefalite de Rasmussen, uma inflamação crônica que acomete o cérebro.

Segundo Lynn, mãe da jovem, a equipe médica que avaliou o caso de Jodie na época recomendou que a metade direita do cérebro dela fosse retirada, por estar afetada. Assim, possivelmente, as funções cerebrais seriam compensadas para a outra parte, o lado esquerdo.

Apesar de surpresa com a sugestão, a família acabou optando por seguir a orientação dos especialistas. A operação foi um sucesso, e as convulsões acabaram. O único efeito adverso foi que Jodie ficou com parte da mobilidade do lado esquerdo prejudicada, com movimentos limitados no braço e na perna.

Porém, para a jovem, a vida sem metade do cérebro não é diferente da dos outros. Ela inclusive é casada. “Tenho metade do cérebro. Quando as pessoas me conhecem, não têm a menor ideia”, disse ela em entrevista a um site de notícias norte-americano. "Sou uma pessoa muito otimista e várias vezes brinco que eles tiraram o lado malvado do meu cérebro e só deixaram o feliz.”

Visão espiritual

A história de Jodie serve como aprendizado. Muitas pessoas passam por situações bastante delicadas, até inimagináveis para a maioria. Fica a critério de cada um a decisão de seguir adiante. Ela escolheu ser feliz, em vez de se vitimizar por conta de sua situação.

Muitas vezes, as pessoas se limitam a enxergar as circunstâncias, nunca as alternativas, e não fazem nada para mudar. Usam o tempo para se lamentar e, com isso, a vida delas se perde.

Não limite as suas condições. Seja inteligente. Coloque a fé em ação para enfrentar os problemas.

