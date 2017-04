UNP Feminino realiza batismo de presas no Uruguai

Home > Internacional

No último dia 29, quarta-feira, o grupo Universal nos Presídios (UNP) Feminino do Uruguai realizou o primeiro batismo nas águas com as internas da Unidade 5 do Centro de Rehabilitación Nacional, localizado em Montevidéu, capital e maior cidade do País.

O trabalho evangelístico na unidade é realizado há cerca de 6 meses pelas voluntárias do grupo, cuja responsável é Suzana Rubio.

Após participarem dos cultos e ouvirem mensagens de fé e esperança, 20 reclusas decidiram entregar a vida a Deus, tomando a atitude de se batizarem nas águas.

A cerimônia aconteceu no próprio presídio e foi realizada pelo pastor Jerry Adriano, da sede da Universal em Montevidéu. Após o batismo, cada presa recebeu um exemplar do livro "Melhor que comprar sapatos", de autoria de Cristiane Cardoso.

“Para nós do grupo é uma grande alegria participar desse momento que, para elas, terá um ‘antes’ e um ‘depois’ em suas vidas”, disse Suzana, acrescentando que esse foi o primeiro batismo, porém, outros dois já estão programados para acontecer nas próximas quartas-feiras.

"Para nós do grupo é uma grande alegria participar desse momento que, para elas, terá um 'antes' e um 'depois' em suas vidas", disse Suzana, acrescentando que esse foi o primeiro batismo, porém, outros dois já estão programados para acontecer nas próximas quartas-feiras.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP) Uruguai