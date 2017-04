O Domingo do Pão Nosso reúne 12,5 mil pessoas em Madagascar

Home > Internacional

Cerca de 12,5 mil pessoas se reuniram, no dia 26 de março último, nas dependências do Pavilhão de Desporto Mahamasina, em Madagascar — a maior ilha da África, localizada na costa leste —, para o encontro “O Domingo do Pão Nosso”. O evento, realizado pela Universal, teve como objetivo despertar a fé em Jesus e fazer dEle o provedor do pão diário.

O encontro, que também aconteceu simultaneamente em todas as igrejas do país e reuniu mais de 37 mil pessoas em diversas regiões, foi ministrado pelo pastor Celso Neto, segundo responsável pelo trabalho da Universal em Madagascar, na ausência do pastor Miguel Mafumisse, que estava fora do país, e pelo pastor regional Sarobidy Rajaonarivo.

Na ocasião, os pastores usaram a passagem bíblica em João 6.35 para alertar sobre a importância de Jesus na vida das pessoas: “E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida; aquele que vem a Mim não terá fome, e quem crê em Mim nunca terá sede.”

Muitas pessoas tiveram a vidaa transformada e puderam se aproximar mais de Deus.

A Universal chegou à ilha de Madagascar há cerca de 18 anos. A partir de então, os voluntários têm trabalhado para levar a todos os moradores locais auxílio material e principalmente conforto espiritual, por meio da Palavra de Deus.

