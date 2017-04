O dia em que Davi conversou com a própria alma

Home > Reflexão

“Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda O louvarei pela salvação da Sua face.” Salmos 42.5

No versículo acima, vemos o rei Davi conversando com a sua alma. Ele pergunta para ela o motivo de sua tristeza.

Há momentos em que a nossa alma pode estar como a de Davi: preocupada com o que a aflige. Então, o que podemos fazer diante dessa situação? Qual deve ser a nossa postura?

Como observou o bispo Edir Macedo, durante transmissão pela Rede Aleluia de rádio, em um momento de dificuldade, precisamos colocar a nossa fé em prática: “O coração é uma fonte inesgotável de emoções, de sentimentos. Nós não podemos sensibilizar a Deus. Jesus andou no mundo, curou, libertou, atendeu a todos os doentes e enfermos que foram até Ele. Jesus passava, aqueles que O invocavam eram atendidos, aqueles que não O invocavam não eram atendidos. Então, Jesus sentia a dor deles, mas não podia fazer nada, porque eles tinham que manifestar a fé para que Ele pudesse agir.”

Diante dos problemas talvez até surja o sentimento de desânimo. Para vencermos isso, é importante permanecer confiando.

Confiança

“Crer que Ele é Fiel e Justo para cumprir com o que promete. Muito mais do que crer no poder de Deus, é preciso confiar no caráter dEle. Quando uma pessoa de fato confia no caráter de Deus, ela não desanima, e não há nada nem ninguém que possa afastá-la da presença do Senhor no qual ela confia. Quem O conhece confia. Só não confia quem não O conhece”, destacou o bispo Clodomir Santos, durante transmissão do programa “Fala que eu te escuto”.

Como orienta também o bispo Júlio Freitas, em uma postagem em seu blog pessoal, para superar a aflição dos desafios também é importante manter o foco no que se pode fazer agora: “E o que é a Fé? É a certeza do que se espera. Por isso, não olhe para trás, olhe para a frente, o que passou, passou, o que importa é o ‘agora’. Não se preocupe com o ‘amanhã’, preocupe-se com o ‘hoje’, com o ‘agora’, e o ‘amanhã’ estará garantido.”

