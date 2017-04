Cliente arrependida pede desculpas a funcionário de cafeteria

Home > Comportamento

No dia 21 de março último, uma cliente retornou a uma cafeteira da Califórnia, nos Estados Unidos, para desculpar-se com o barista Andrew Richardson, de 20 anos, pelo seu comportamento no dia anterior. Como forma de arrependimento, a cliente, identificada como Debbie, entregou um cartão com uma mensagem e uma nota de 50 dólares.

Em entrevista, Richardson disse que a freguesa passou pelo local e pediu suas bebidas. Porém, não havia mais suportes para que ela pudesse levá-las para casa, o que a impossibilitaria de carregar outras coisas. “Ela ficou um pouco frustada, mas nada que eu percebesse como rudeza”, disse.

No entanto, se sentindo arrependida, a cliente voltou e disse ao barista ter se sentido terrível sobre o ocorrido. Os dois conversaram e Debbie entregou um envelope ao barista. Dentro, além da quantia em dinheiro, havia um bilhete com um pedido de desculpas dizendo que ela não estava em um bom dia, e que ele era apenas um jovem trabalhando duro. No final a cliente escrveu: "Deus o abençoe."

Segundo ele, todas as palavras foram uma das coisas mais bonitas e sinceras que já havia lido. “O dinheiro era desnecessário. O cartão sozinho foi a melhor parte. Estou muito feliz em saber que ainda existem pessoas boas e atenciosas neste mundo. Ainda estou sorrindo”, declarou Richardson.

A Bíblia diz:

“Olhai por vós mesmos. E, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o e, se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo: Arrependo-me; perdoa-lhe.” Lucas 17.3,4

Deus se agrada de atitudes como a dos dois, cliente e funcionário. Sempre há espaço para pedir perdão por algum mal causado na vida da outra pessoa. Além disso, é preciso saber perdoar também, é um gesto nobre.

Em postagem em seu blog oficial, o bispo Edir Macedo explica que muitos não têm a mínima ideia da importância do perdão. Associam-no a algo corriqueiro, que o tempo pode fazer apagar. “Se fosse tão simples assim, com certeza, o Senhor Jesus não o colocaria como obrigatório (Mateus 6.14,15), nem que se perdoasse tantas vezes quantas fossem necessárias (Mateus 18.22).

De acordo com o bispo, o perdão salva, liberta, cura, transforma, enfim, identifica algo Divino. Ao contrário da mágoa ou do ressentimento, que alimentam o ódio, a ira, contenda e, finalmente, matam. “A falta de perdão significa condenação”, alerta o bispo.

Quando perdoamos a nós próprios e a quem nos fez mal, criamos uma onda de energia positiva que traz benefícios não só para a nossa própria vida, como para todos os que nos rodeiam. Por isso, não guarde ressentimentos.

