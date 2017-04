7 dicas para reconhecer pessoas tóxicas

Home > Comportamento

Você é uma pessoa centrada, que busca conduzir a sua vida de acordo com o que a Palavra de Deus ensina. Entretanto, volta e meia aparecem pessoas que o fazem se sentir mal, causam intrigas e sentimentos rancorosos, mesmo que esse não seja o seu estado natural. São pessoas, em resumo, “tóxicas”, das quais você quer distância.

Para lhe ajudar a se manter livre dessas pessoas, o Portal Universal.org separou 7 dicas do escritor e palestrante Renato Cardoso, criador do Projeto IntelliMen. Leia-as a seguir e compartilhe com as pessoas que você gosta:

1- Não mude a sua personalidade

Algumas pessoas têm dificuldade para dizer não às outras. Para se enturmar, acabam aceitando comportamentos que as transformam em alguém que não são. Isso é muito perigoso. Afinal, existe um motivo para você não agir daquele jeito. Deixar-se influenciar de maneira negativa somente trará resultados negativos.

Por mais que seja difícil, às vezes, a coisa mais certa, honesta e corajosa que você pode dizer a alguém é "não". "O medo de desagradar a alguém, ou de perder a admiração das pessoas, pode lhe levar a dizer ‘sim’ contra a sua vontade. Isso é fraqueza de caráter e pode lhe custar caro”, afirma Renato.

E, o pior, aceitar qualquer sugestão atrai pessoas acostumadas a serem obedecidas, pessoas tóxicas.

2- Mande a mentira embora

“A sua palavra mostra quem você é. Você é a sua palavra”, determina o escritor. “Ser de palavra é ser de caráter. A palavra mostra o caráter, o tipo de pessoa que você é. Quando eu honro a minha palavra, eu honro a quem eu a prometi.”

Se você conhece pessoas que não cumprem o que dizem ou são constantemente pegas na mentira, afaste-se.

3- Não julgue mal

“Sejamos honestos: o ser humano é mestre em julgar pela aparência. Concluímos o caráter de uma pessoa pela cor da sua pele, suas intenções, pelo que outros dizem dela, pela sua capacidade, pelo seu grau escolar. É exatamente esse tipo de julgar que Jesus reprovou.”

Cada um pode julgar quem é boa companhia ou não, mas com um julgamento justo, com base nos ensinamentos da Bíblia. “A reta justiça não é a sua opinião nem a minha, mas a Lei de Deus. Portanto, conheça bem a reta justiça, para estar capacitado a julgar bem.”

4- Feche os ouvidos para fofocas

Para Renato Cardoso, fofoca, calúnia e difamação são todas da mesma família. E estão entre as maiores injustiças que alguém pode sofrer.

E esse comportamento devastador só existe porque alguém transmite a mensagem e alguém a recebe. Quem dá ouvidos às fofocas é tão culpado quanto quem as conta. E, assim, torna-se tão tóxico quanto essa pessoa.

Portanto, quando ouvir um boato, notícia, rumor ou história carregados de maldade contra alguém, cuidado. Talvez o mensageiro ou autor da mensagem tenha interesse que você acredite, julgue o difamado e espalhe a calúnia. Não permita.

5- Fuja da discriminação

Preconceito e inteligência não combinam. Ao contrário, o preconceito é filho da ignorância. “Se você já lidou com uma pessoa preconceituosa, sabe que não adianta argumentar com ela. Ela já formou a opinião própria, ainda que de maneira falha e estúpida.”

Não vale a pena permanecer perto de alguém assim.

6- Evite orgulhosos e depreciadores

“Orgulho. Até a palavra soa como se fosse melhor que as outras”, reflete Renato. O orgulhoso tende a acreditar que os outros não são tão bons quanto ele e, por isso, os menospreza. Obviamente, quem está perto dessa pessoa sente-se inferiorizado, entristecendo-se.

Quando somos orgulhosos, não vemos isso. “Não conseguimos enxergar, por mais claro que esteja, que ele (o orgulho) está estampado na altivez do nosso olhar, no empinar do nosso nariz, no desdém por outros que transpira de nossa linguagem corporal, no diálogo interno que sempre nos exalta e inferioriza qualquer pessoa que não seja eu.” Quem é orgulhoso pode não perceber, mas intoxica qualquer um que se aproxime.

7- Afaste-se dos tolos

Essa dica vem da Bíblia: “Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras.” Provérbios 23.9

Renato explica: “Às vezes, você tem que apenas deixar que a tolice do tolo acabe lhe ensinando a lição que você arduamente tentou mas não conseguiu lhe ensinar. Enquanto isso, fale a quem quer ouvir. Ensine quem quer aprender. E não perca o seu tempo com tolos.”

