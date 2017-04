10 sintomas de que você está perdendo a Salvação

Home > Reflexão

Infelizmente, dentro das igrejas, existem muitos cristãos caídos na fé. Frequentam as reuniões, são dizimistas, alguns têm até responsabilidades na Obra de Deus, mas estão espiritualmente frios. E, se não buscarem urgentemente um avivamento espiritual, quando se derem conta já estarão afastados da Igreja, pois da presença de Deus já se afastaram há muito tempo.

Isso porque a queda espiritual do cristão não acontece do dia para noite, ela se dá paulatinamente, dia após dia, a partir do momento em que a pessoa passa a descuidar da sua vida com Deus. Pouco a pouco ela vai deixando que os afazeres domésticos, projetos pessoais, o namoro, o trabalho, a família ocupem o lugar que antes era ocupado por Deus, comprometendo assim a própria Salvação.

Quando a pessoa perde a comunhão com Deus, consequentemente, a velha criatura, que antes estava sepultada, volta a ficar no controle da vontade dela. O Espírito Santo não tem mais liberdade para guiá-la e orientá-la. Então, ela fica sujeita à própria vontade. É nesse momento que a pessoa começa a apresentar sintomas de que não está bem espiritualmente e está perdendo a Salvação.

Abaixo, relacionamos 10 desses sintomas, analise-os e veja se você tem apresentado algum deles:

1 – Não tem prazer em falar com Deus: Existem pessoas que alegam não ter tempo, que estão cansadas, falam que Deus sabe o que elas precisam, deixando assim de expressar a sua dependência dEle.

2 – Não tem prazer em conhecer a vontade de Deus: Quando a pessoa deixa de ler a Bíblia, automaticamente, deixa de ouvir a voz de Deus. Dessa forma, fica sem saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia é a fonte, é nela que está expressa a vontade de Deus para nós.

3 – Tem medo da morte: Teme o destino de sua alma, pois não tem certeza da Vida Eterna.

4 – Tem medo de não ser arrebatado caso o Senhor Jesus volte agora: Teme a vinda do Senhor Jesus porque sabe que a forma de vida que tem levado não lhe dá direito à Salvação.

5 – Valoriza as coisas materiais mais do que as espirituais: Perde a visão da Salvação e passa a dar mais valor ao que é material. Ao deixar a vida espiritual de lado, deixa o principal em segundo plano.

6 – Procura agradar mais às pessoas do que a Deus: Se preocupa mais com o que as pessoas pensam e esperam a seu respeito, em vez de considerar o que Deus pensa e espera dela. Consequentemente, dificilmente diz não para aquilo que é errado.

7- Não tem temor: Mente, guarda mágoa, inveja, julga, desobedece, rebela-se. Não trata o temor como respeito a Deus, e por isso sempre deixa prevalecer a sua vontade.

8 – Não se concentra na reunião: Fica inquieto, preocupado com outras coisas e muitas vezes não vê a hora de a pregação acabar. Não guarda a Palavra e como resultado disso não pratica absolutamente nada. Facilmente se distrai, e por isso fica uma pessoa vazia.

9 – Não tem a alegria da Salvação: A pessoa salva resplandece alegria. É feliz e tem paz, seja qual for a situação que esteja passando, pois é segura de sua vida com Deus.

10 – Ela acha que a mensagem é sempre para outros, nunca é para ela: Não é humilde para reconhecer quando está vivendo no pecado, sempre está certa e nunca errada.

“Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo; porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor.” Efésios 5.15-17

Para manter-se forte espiritualmente ou buscar um renovo espiritual, participe todas as quartas-feiras da Noite da Salvação, numa Universal mais próxima de você. Consulte aqui os endereços.