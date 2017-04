Vício em tecnologia existe e tem cura

Home > Comportamento

A quantas formas de comunicação online você está conectado hoje? E-mail, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Messenger, Snapchat, YouTube? São muitas, não é verdade? A impressão que se tem é que desde a manhã até a noite você está conectado e, muitas vezes, mesmo durante as madrugadas você continua ali.

Essa é a mesma impressão que o bispo Bira Fonseca, responsável pelo trabalho da Universal nos Estados Unidos, adquiriu com a sua experiência atendendo as pessoas com os mais diversos problemas. No blog do bispo Edir Macedo, o bispo Bira escreve: “A verdade é que, com o avanço da tecnologia e informática, as pessoas dormem e acordam com o celular na mão. A última coisa da noite é o celular. A primeira coisa do dia é o celular.”

De acordo com ele, as pessoas se apegam tanto às famosas “notificações” que se tornam como moscas presas na teia de aranha. “Não é errado usar a internet, celular, computador ou aplicativos. O que é errado é se tornar escravo deles. Se você se tornou aquela mosquinha presa na teia (internet), você precisa de libertação tal qual um viciado em drogas.”

Desintoxicação

A “sociedade digitalizada” em que vivemos hoje causa, entre outros problemas, dois tipos de ansiedade:

- A ansiedade de reconhecimento, que faz a pessoa desejar cada vez mais ter uma curtida, um comentário, um compartilhamento

- A ansiedade de conhecimento. Sabe quando o celular toca e se torna urgente descobrir quem falou com você, quem lhe marcou, quem curtiu a sua postagem? A necessidade de saber imediatamente quem interagiu? É isso.

O problema é: essas atitudes consomem muita energia de cada pessoa e, ao final, revelam-se infrutíferas. A “felicidade” por aquela interação desaparece em poucos momentos, exigindo mais doses dessa “felicidade”. Essa dependência se torna um vício. É como se a pessoa virasse um dependente químico, sem os entorpecentes, mas com a mesma necessidade.

“A ‘intoxicação digital’ é tratada como qualquer outro vício, embora, nesse caso, sem substâncias relacionadas a ele, mas comportamentos”, afirmou o psicólogo Marc Masip, diretor do Instituto de Psicologia Desconecta de Barcelona (Espanha), em entrevista à BBC. “Como em um vício químico, é muito difícil largar o telefone e as redes sociais, mas é muito fácil voltar a se envolver.”

Por isso, mais do que se livrar do vício, é necessário entender por que a pessoa se viciou e como “arrancar o mal pela raiz”.

Qual a necessidade?

A internet é atrativa, principalmente por oferecer às pessoas modelos de interação que não existiriam na vida real. Tímidos se tornam extrovertidos, solitários fazem milhares de “amizades”, frustrados conseguem extravasar a sua raiva, quem nunca se sente ouvido vê a sua opinião compartilhada por outras pessoas. Enfim, muitos buscam preencher o que lhes falta na vida off-line dentro da internet.

Quando isso se torna um vício, é necessário compreender o que atraiu aquela pessoa. Se “desintoxicar” é importante, mas preencher aquela necessidade de uma maneira saudável é mais ainda, para que não exista uma recaída no vício.

A Universal tem um trabalho especial para ajudar as pessoas a se livrarem do vício, seja ele qual for. É o Tratamento para a Cura dos Vícios. Nas reuniões, as pessoas aprendem a utilizar a fé para preencher o espaço vazio que a abstinência deixaria. Conheça esse trabalho clicando aqui.