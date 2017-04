Uma mulher de fé inabalável

Home > Folha Universal

Uma mulher forte e com uma fé inabalável. É assim que Milena Toscano define a hebreia Joana, uma das protagonistas da novela O Rico e Lázaro, da Record TV. Para dar vida à personagem, a atriz passou por uma verdadeira imersão na história da trama. O preparo envolveu a leitura da Bíblia e aulas com um teólogo e um historiador, além da leitura completa de capítulos da novela. Milena também passou por mudanças no visual: colocou megahair para alongar os cabelos e escureceu os fios, abandonando o loiro.

Em entrevista exclusiva à Folha Universal, a atriz de 33 anos contou que Joana tem semelhanças com um personagem bíblico do Antigo Testamento. “Joana tem tanta fé quanto Jó e nada nem ninguém poderá abalar essa fé. Com certeza, o público vai se identificar, afinal, estamos todos em busca do melhor e sabemos que Deus não faz nada por acaso, tudo tem uma lição por trás”, disse.

A personagem

Joana é uma mulher forte e decidida, que não tem medo de lutar pelo que acredita. A sinopse da trama mostra que a coragem da personagem vem de uma entrega completa a Deus. Mesmo com os revezes em seu caminho, Joana não se coloca como vítima. Ela é admirada por todos por sua sabedoria e exemplo de fidelidade a Deus. “É um prazer e uma honra interpretá-la, principalmente por Joana ser uma personagem forte e não digo externamente, mas internamente. Ela tem muita fé e essa fé faz dela uma pessoa muito forte e confiante. Minha rotina tem sido corrida, gravo muito e, quando não gravo, estou estudando os textos”, detalhou, acrescentando que conta com o apoio de uma coach para preparar a personagem.

Milena confirmou ainda que tem semelhanças com a personagem. “Joana e Milena têm algo em comum: a certeza de que tudo tem um motivo e no final tudo vai dar certo. Ela tem me ensinado a ter confiança nessa fé, que é sua principal característica.”

Triângulo amoroso?

Milena divide o protagonismo da novela com Igor Rickli e Dudu Azevedo, que interpretam os amigos Zac e Asher, respectivamente. A atriz deu pistas sobre a relação entre os três personagens. “Joana tentará guiar os dois na busca do caminho correto, fazer com que encontrem sua fé. Por enquanto, não posso adiantar nada, mas convido todos a assistirem e a se deliciarem com essa novela que, com certeza, vai marcar cada um de uma forma especial.”

Fé

O enredo de O Rico e Lázaro é focado no poder das escolhas e na importância da fé. Assim como sua personagem, Milena disse que se considera uma pessoa de fé. “Fé é acreditar mesmo naquilo que você não pode ver, ouvir e tocar, é crer numa força muito grande”, esclareceu. Escrita por Paula Richard, a novela é inspirada nos livros bíblicos de Jó, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Crônicas, Reis e Lucas.

De época

A trama é ambientada em 600 a.C., período em que Jerusalém está prestes a ser invadida pelo Exército da Babilônia. Essa não é a primeira vez que Milena atua em uma novela de época. Até o início deste ano, ela esteve na tela da Record TV como a revolucionária Filipa, da novela Escrava Mãe, ambientada no fim do século 18 e início do século 19. “Sempre fiz novelas de época, então é algo que já faz parte da minha rotina artística, acabei de terminar Escrava Mãe. O bom da novela bíblica, assim como a de época, é poder viver e estudar períodos que estão na nossa história. Aprender é sempre muito bom. Vivenciar então, nem se fala.”

Bastidores

Desde o fim do ano passado, Milena e outros atores do elenco estão publicando fotos dos bastidores da novela em suas redes sociais. Nas imagens, o clima de descontração parece sempre estar presente, como confirmou a atriz. “Os bastidores são deliciosos, existe uma união e uma amizade muito grande dentro do elenco. Estamos gravando muito, então, como a maior parte do tempo estamos ali dentro, posso dizer que acaba virando uma grande família”, concluiu. Com direção geral de Edgar Miranda, a novela O Rico e Lázaro vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 20h30, na Record TV.