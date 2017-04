Quando não há limites para ajudar o próximo

Home > Folha Universal

No início do mês de março, voluntários do grupo Universal nos Presídios (UNP) do Estado do Pará fizeram uma expedição ao município de Breves (localizado na Ilha de Marajó), para realizar o trabalho evangelístico dentro da penitenciária masculina da cidade.

Para chegar até lá, no entanto, esses voluntários viajaram 12 horas de navio, que partiu de Belém, capital do Estado.

Com garra e coragem, o pastor Gilberto Costa e a esposa dele, a missionária Ana França, que são os coordenadores do trabalho do UNP no Pará, levaram palavras de fé e amor aos detentos e funcionários da prisão, juntamente com voluntários. Eles distribuíram dezenas de livros, como A Dama da Fé, de Ester Bezerra, esposa do líder e fundador da Universal, o Bispo Edir Macedo; e A Última Pedra e A Mente de um Viciado, de autoria do bispo Rogério Formigoni. Eles também levaram exemplares do jornal Folha Universal.

“Não medimos esforços quando o assunto é ganhar almas para o Senhor Jesus”, enfatizaram os coordenadores. Juntos, eles realizam esse trabalho há pelo menos nove anos em diversos presídios do Pará.

Quer saber como participar do grupo Universal nos Presídios? Procure o endereço da Universal mais próxima da sua casa acessando o site universal.org e se informe. Para outros detalhes sobre o trabalho em todo o País, acesse o blog oficial do UNP (programamomentodopresidiario.blogspot.com.br).

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

