Posse de novo ministro do STF

Home > Folha Universal

O bispo Domingos Siqueira representou a Igreja Universal do Reino de Deus na solenidade de posse de Alexandre de Moraes no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (22).

Ele acompanhou a solenidade ao lado de outras autoridades também convidadas pela presidente do STF, ministra Cármem Lúcia, como o presidente da República, Michel Temer; os presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara, Rodrigo Maia; e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, além de governadores, prefeitos, ministros de Estado, parlamentares e presidentes de tribunais.

Após a solenidade, o representante da Universal cumprimentou o mais novo integrante do Supremo. "Disse a ele que o povo brasileiro deposita enorme esperança nos ombros de nossa Suprema Corte na superação da grave crise que o País atravessa", explicou o bispo Domingos.

Alexandre de Moraes é formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco (USP/1990), onde obteve doutorado em Direito do Estado e livre-docência em Direito Constitucional. É professor associado da Faculdade de Direito da USP e professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. No biênio 2005-2007 foi nomeado para a primeira composição do Conselho Nacional de Justiça.

Ele foi secretário de Justiça do Estado de São Paulo em dois períodos, de 2002 a 2005, e de janeiro de 2015 a maio de 2016, quando passou a ocupar o cargo de ministro de Estado da Justiça, no qual ficou até 22 de fevereiro de 2017, quando foi nomeado ao STF pelo presidente da República, Michel Temer.

Alexandre de Moraes ocupa a vaga decorrente da morte do ministro Teori Zavascki.