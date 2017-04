O mito do par perfeito

Home > Folha Universal

A causa de muitas pessoas sofrerem no amor é a crença em diversos mitos. Um deles é a ideia de que existe a “pessoa certa” para namorar e se casar. Essa visão errada gera comportamentos errados. Acreditar que só existe uma pessoa no mundo capaz de fazer você feliz pode estagnar sua vida amorosa e até influenciá-lo a fazer uma má escolha.

Nos séculos passados, a escolha do parceiro tinha total interferência da família. Entretanto, em alguns países, esse costume permanece vivo até hoje. A aprovação dos pais ou amigos é positiva, porém isso não basta. Se envolver com alguém que conhecemos pouco pode gerar decepção e uma série de problemas conjugais.

Por isso, em vez de acreditar em alma gêmea, a atitude que mais influencia o futuro de um relacionamento é conhecer bem o pretendente. Imagine dizer “sim” no altar e depois se dar conta que aquela pessoa não é para você.

Esse mito é destacado pelos escritores Renato e Cristiane Cardoso, pois é um dos que estão enraizados na nossa cultura e se manifesta, por exemplo, por meio de músicas, filmes e novelas. “Essa ideia de cara-metade não é plausível nem matematicamente, nem logicamente, nem espiritualmente”, escreveu Renato no livro Namoro Blindado.

“A verdade é que nós somos responsáveis por nossas escolhas. Deus nos dá inteligência para identificar quem é adequado e quem não é para um relacionamento amoroso. E institui regras que regem um relacionamento feliz”, completa o autor.

De acordo com ele, o segredo para um casamento bem-sucedido “não é achar a pessoa certa, mas fazer as coisas certas. Faça o que é certo para achar uma pessoa adequada para você”. Porém, essa escolha é uma responsabilidade totalmente sua, então, é essencial ter cautela e ficar atento aos detalhes que fazem a diferença. Confira abaixo outras dicas, baseadas no livro Namoro Blindado, de como encontrar a pessoa ideal.

- Uma das características mais importantes que você deve procurar em alguém para se casar é a flexibilidade da pessoa na convivência e também a inteligência de saber apreciar diferentes pontos de vista.

- Não existe parceiro perfeito. O que existe são pessoas reais, com qualidades e defeitos aos quais você tem que aprender a se adaptar.

- Não importa se você gosta muito da pessoa ou se a acha bonita. O mais importante é pensar: ela serve para você? E você, serve para ela? Certas coisas no relacionamento são passageiras e não sustentam o amor. O que fica realmente são aquelas coisas que nosso parceiro nos proporciona, como paz, atenção, compreensão, apoio, cuidado e respeito.

- A pessoa adequada a você nunca, intencionalmente, o ferirá nem tentará torná-lo alguém que você não é.

- Outra palavra que qualifica uma pessoa para ser uma boa companhia para o resto da vida é “auxiliadora”. Não basta ser adequada para você, tem de lhe ser útil também. Isto é, contribuir para que você alcance seus objetivos e seja uma pessoa melhor.

- Foque em também se tornar uma pessoa adequada e adquirir um caráter de um auxiliador. Sem essas duas qualidades, nenhuma quantidade de sentimento afetivo será suficiente para manter a relação.

- Casamento feliz é possível sim, e muito bom, mas dá trabalho. Não é fruto do acaso. Não é automático. Não é consequência da sorte, nem de cupido, nem de achar a pessoa certa ou só crer em Deus.



Com base no livro Namoro Blindado

