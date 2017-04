Mexicanos chegam ao Brasil para um encontro de fé

Home > Folha Universal

Quem lê, ouve ou assiste notícias sobre os milhares de pessoas que visitam o Templo de Salomão diariamente deve se perguntar por que isso acontece. Caravanas vindas de outras nações visitam com frequência o Santuário e, recentemente, dois grupos do México compareceram ao local.

A primeira caravana trouxe 102 integrantes que, além da bagagem, chegaram com muitas expectativas para essa visita. Eles ficaram hospedados na capital paulista por cinco dias e, além de conhecer o Templo, participaram das reuniões que são realizadas por lá.

Para alguns deles, aquela não era a primeira visita. Ao todo, 18 participantes já haviam visitado o Santuário em outra oportunidade. Ainda assim, carregavam certa ansiedade em pisar novamente nesse solo sagrado.

Entre os integrantes da caravana estava Camila Conde Ibarra, que antes mesmo de desembarcar no Brasil já compartilhava com os colegas a própria vivência. “É a segunda vez que visito esse lugar precioso e posso afirmar que a experiência de conhecer o Templo é inesquecível. Ao clamar a Deus aqui alcancei bênçãos na área financeira, mas, sobretudo, em minha vida espiritual. Sinto-me muito bem, feliz e saudável. Estar aqui me fortalece e me completa espiritualmente”, disse ela.

Se as impressões foram as melhores possíveis e ela decidiu voltar, imagina a opinião de quem conheceu o local pela primeira vez.

Leonel Hernández, outro membro da caravana, contou como foi essa visita inédita para ele. “Estar aqui é algo maravilhoso e que não consigo explicar. Os olhos de Deus estão atentos às orações realizadas no Templo. Hoje vejo que, com fé, tudo é possível. Fazer parte da Universal e conhecer a Deus mudou a minha vida. Estou vivendo o que antes acreditei ser inalcançável”, declarou.

Dias depois, outro grupo do México, composto por 20 pessoas, também chegou ao local. A visitante Marissa Ivana classificou a experiência como ímpar. “Foi algo único. Cada reunião deixou um aprendizado que eu não vou esquecer. Ao entrar no Templo, tudo o que eu queria era contemplar os detalhes. Eu não parava de pensar o quanto sou privilegiada por ter cumprido este desejo. Muitos que já tinham vindo me disseram que é bonito e que é possível sentir algo muito especial, mas apenas aqueles que visitam o Templo de Salomão podem saber o que é viver esta experiência”, afirmou.

Para Omar Iván Ortíz, que também acompanhava a caravana, foi uma realização pessoal. “Não foi fácil sair do México e chegar aqui, pois tive que fazer um grande esforço para realizar o sonho de visitar este lugar. Eu fui um jovem deprimido, dependente do álcool e das drogas, mas a fé no Senhor Jesus me fez conhecer uma nova vida em que não necessito ser um dependente químico para ser feliz. É algo que desejava faz muito tempo e de verdade, valeu a pena. Não posso descrever, é algo glorioso”, disse.

Para o pastor Celso Junior e sua esposa, Ana Paula Pelizaro, responsáveis pela caravana, a oportunidade de visitar o Santuário pela primeira vez tornou a viagem ainda mais especial. “O Templo é magnífico, superou nossas expectativas. Impossível estar ali e não sentir a presença de Deus. Não encontramos palavras para descrever a beleza imensurável em cada detalhe. É um lugar que deveria ser conhecido por todas as pessoas, independentemente de seu credo religioso”, afirmaram.

O fato é que o Santuário atrai uma multidão de pessoas não só pela grandiosidade. Além de ver a beleza de seus diversos recantos que nos remetem aos tempos bíblicos, por meio de seus jardins e de sua arquitetura, os visitantes têm acesso às reuniões realizadas no local. São encontros relacionados à prosperidade, curas, fortalecimento espiritual, relacionamentos e também à resolução de causas impossíveis.

Todas as reuniões têm um ponto fundamental em comum: tratam-se de encontros especiais com Deus. É por isso que pessoas de vários Estados brasileiros e de diversos países, nos pontos mais distantes e distintos do planeta, vêm ao Templo de Salomão.

Venha você também conhecer o Templo de Salomão. Traga sua família e seus amigos. É possível agendar visitas em grupo pelo site jardimbiblico.com. Não perca essa oportunidade.

Veja as novas instruções para participação nas reuniões do Templo de Salomão clicando aqui. Para obter outras informações, você também pode entrar em contato com a Central de Informações do Templo de Salomão: (11) 3573-3535 ou info@otemplodesalomao.com.