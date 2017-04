FJU promove concurso de dança em Guiné-Bissau

Home > Internacional

No último dia 25 de março, o grupo Valente de Davi entrou para a história da Universal bissanense. Foi nessa data que o grupo, formado por cinco jovens integrantes da Força Jovem Universal (FJU), se tornou o primeiro campeão do "Campeonato de Dança FJU de Bissau".

O campeonato de dança teve início no dia 18 de março e durou uma semana. Além das coreografias, os juízes também avaliaram os figurinos, a adaptação ao estilo musical escolhido e as letras das músicas. Todos esses itens valiam aos grupos notas de 0 a 30. Ao todo, dez grupos de dança participaram do torneio, sendo que aproximadamente 250 jovens assistiram ao campeonato.

Além da arte

O envolvimento dos participantes com música é muito importante, afinal, a arte tem o poder de educar os jovens. Entretanto, mais valiosa do que essa relação é a relação que as pessoas construíram com Deus ao longo do processo.

A dança promove a interação entre os jovens, além do autoconhecimento. Esse processo é guiado pela fé e tem como intenção fazer com que cada um perceba o seu verdadeiro valor, conforme aconteceu com Cintia de Andrade, integrante do FJU que participou do torneio.

“Ao participar desse evento eu percebi que sou uma pessoa de valor”, conta ela. “Eu era uma pessoa tímida, não me comunicava com ninguém, tinha vergonha das pessoas.”

Esse bloqueio de Cintia fazia com que ela se sentisse infeliz. O envolvimento com o FJU, porém, a ajudou no autodescobrimento e no processo de socialização, fazendo-a capaz de demonstrar quem realmente é.

“Participando desse evento eu mudei. Agora sou comunicativa, já não tenho vergonha de conversar com as pessoas”, afirma.

Crise entre os jovens

Guiné-Bissau é um país africano que passa por intensa crise financeira. A capital, Bissau – onde está localizada a sede da Universal no país e onde aconteceu o campeonato – é centro dos problemas causados pela falta de justiça econômica na região e, consequentemente, os jovens dali se veem constantemente em situações entristecedoras.

“Falta emprego, faltam escolas de qualidade. A crise econômica e política atinge em extremo o país, a ponto de os jovens quererem ir para outro país apenas para estudar e voltarem à sua terra com um diploma, a fim de ter um bom emprego no país”, explica o responsável pelas atividades do FJU local, pastor Vítor dos Santos.

De acordo com ele, esse pensamento é comum na região, mas nem todos têm a oportunidade de estudar fora. E, quando podem fazer isso, a volta deles com um diploma não garante boas condições financeiras. Assim, todo o esforço e sofrimento passados pelos jovens podem ser inúteis na busca por uma vida melhor.

A Universal trabalha na região há 22 anos, com a intenção de auxiliar as pessoas no fortalecimento da própria fé para que, utilizando-a como ferramenta, possam melhorar as suas vidas, em especial espiritualmente.

Felicidade completa

O grupo FJU, que hoje conta com cerca de 500 integrantes no país, realiza essa missão demonstrando que, para viver pela fé em Deus, não é preciso abrir mão da alegria. Ao contrário, em Deus é descoberta uma felicidade mais completa.

“Eu costumo falar aos jovens novos, que diariamente convidamos para fazer parte do FJU e suas atividades, que o fato de sermos da Universal não impede de sermos felizes”, explica o pastor Vítor. “Estamos fazendo o que gostamos de uma forma certa e saudável, com temor a Deus.”

E, uma vez sabedores de seu próprio potencial, os jovens podem trabalhar para construir um futuro melhor na sociedade em que vivem.

“Ser jovem é ser visionário. Ser jovem é entender o valor que temos para o futuro da nação. Se hoje tomarmos decisões e fizermos escolhas certas, garantiremos um futuro melhor”, conclui o pastor.

