Como ensinar os filhos a lidar com as finanças?

Pode ser uma boneca, um jogo, carrinhos ou doces. Cores e sabores atraem os pequenos e aguçam neles a vontade de consumir. Se é difícil para os pais controlar as finanças da casa, ensinar os filhos a usar o dinheiro com responsabilidade pode ser um grande desafio.

Impor limites aos desejos dos pequenos também irá ajudá-los a serem adultos mais responsáveis financeiramente. É o que mostra a pesquisa divulgada pelo psicólogo Terrie Moffitt, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos.

Ele estudou mil crianças da Nova Zelândia durante 32 anos. Nesse período, foram analisadas a reação delas diante de uma frustração e a facilidade de distração, entre outros comportamentos.

Os pesquisadores puderam concluir que o autocontrole ajuda as crianças a não terem problemas no futuro, principalmente com dinheiro.

Saiba dizer “não”

A atitude de realizar todas as vontades dos filhos é nociva, principalmente quando eles são pequenos. “As crianças que não aprendem a ter limites se tornam adultos inconsequentes. Gastam mais do que podem e têm uma falsa sensação de que tudo é possível, tudo é importante”, diz o educador financeiro Pedro Bragio.

Para o especialista, os pais precisam estar atentos à forma como lidam com o dinheiro, porque eles são exemplos para os filhos. Na grande maioria das vezes, eles reproduzem em casa o comportamento que aprenderam com os seus pais. Portanto, é necessário refletir se valorizam o dinheiro que chega às suas mãos e se o utilizam de maneira correta.

“Quando os pais fazem essa análise, eles começam a mostrar para o filho alguns valores que são importantes”, afirma. As crianças são muito observadoras e a educação financeira para elas deve começar com atitudes simples, como não deixar a torneira aberta ao escovar os dentes, apagar a luz ao sair do ambiente ou não desperdiçar a comida que está no prato. Isso mostra a elas que as ações do dia a dia também têm um custo e devem ser valorizadas.

Para o especialista, é importante ensiná-las a ter uma base financeira logo na infância. “É importante combinar com a criança uma mesada ou uma semanada. Por exemplo, se a criança tem até dez anos, é interessante dar a ela toda sexta-feira um valor de R$ 5 a R$ 10, para que ela consiga administrar aquele valor até a semana seguinte. Essa é uma ferramenta importante, pois a criança vai sentindo aos poucos a necessidade de lidar com o dinheiro. Ela aprende a tomar decisões financeiras mesmo com valores pequenos, mas de maneira mais consciente”, conclui.

Dicas

- Não entre em um local para fazer compras ao lado do seu filho sem deixar claro para ele quais são os seus objetivos.



- Quando a criança pedir algo, sugira que compre com o dinheiro que ela tem. Dessa forma, ela poderá avaliar se compensa ou não gastar o dinheiro.

- Ajude o seu filho a traçar metas. Quando ele quiser comprar algo, sente com ele e trace um plano de como ele pode conseguir fazê-lo. Se, no meio do caminho, ele decidir adquirir outra coisa, permita que ele se recorde do objetivo principal.