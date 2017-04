Caravana reúne 7 mil pessoas no Acre

Home > Folha Universal

Um dia antes de partir de São Paulo para o Acre, para realizar mais uma “Concentração de Fé e Milagres”, caravana que tem realizado em todo o País, o bispo Clodomir Santos enfatizou que o encontro causaria um grande impacto na vida dos participantes. “Quando vivemos pela fé, vivemos na expectativa de que algo novo, algo maior, de que coisas novas e maiores vão acontecer, porque assim está prometido. E é nesse espírito que nós estaremos. Todos nós estaremos unidos em uma só fé, em um só espírito, um só propósito. O ligar e o desligar: o ligar da bênção e o desligar da maldição. Será a noite da resposta. Qual é a resposta que você quer receber de Deus?”, questionou.

Pelo Brasil

Depois do Mato Grosso do Sul, onde cerca de 13 mil pessoas compareceram, Mato Grosso, que contou com a presença de 10 mil pessoas, e Paraná, com quase 30 mil participantes, a caravana chegou ao Acre no dia 16 de março.

A reunião especial foi realizada no Centro de Convenções do Resort Hotel, na capital, Rio Branco. O local foi ocupado por 3 mil pessoas e 4 mil cadeiras tiveram de ser alugadas para acomodar o público que assistiu à reunião por meio de telões instalados no estacionamento. A noite foi marcada por respostas, libertação, milagres e curas.

O estudante Adriel Lucas de Souza Araújo, de 18 anos, fez parte dessa grande multidão que tem unido forças e fé em um só propósito. Ele vê na caravana a chance para que a pessoa se entregue de fato e de verdade a Deus, o único que pode verdadeiramente transformar e dar a ela uma nova vida. “Quando o Espírito Santo vem e opera o milagre na vida dela, quando ela se torna uma pessoa de Deus, se torna uma pessoa feliz e realizada. As pessoas vivem na ilusão de que precisam conquistar várias coisas para ser uma pessoa feliz”, declarou.

