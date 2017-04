Calebe do Pará atende 1,5 mil idosos em evento especial

Home > Folha Universal

No mês de fevereiro, o grupo Calebe do Estado do Pará realizou, na capital, Belém, um grande evento social. Cerca de 180 voluntários ofereceram a idosos, gratuitamente, atividades de lazer, atendimento jurídico, de saúde (podologia e consulta oftalmológica) e tratamentos estéticos (corte de cabelo, limpeza de pele, manicure e design de sobrancelhas).

“Ao todo, 1,5 mil pessoas foram beneficiadas”, conta o pastor Heraldo Damasceno Silva, responsável pelo projeto no Estado. O Calebe é mantido pela Universal e atua em todo o Brasil e em diversos países. Para o pastor Ronaldo Silva, responsável pelo projeto na zona sul de São Paulo, a mobilização se dá pela necessidade de atender a esse grupo específico de pessoas e seus familiares. “O grupo Calebe colabora para que os idosos tenham momentos de interação, de diversão e de orientação de profissionais, visando ao bem-estar deles”, explica.

O Calebe foi criado em setembro de 2012 com o intuito de proporcionar mais qualidade de vida à terceira idade por intermédio de interação social, cursos e atividades físicas. O grupo reúne pessoas com mais de 55 anos que não pensam em se entregar ao desânimo e ao cansaço provocados pelo avanço da idade. Os principais objetivos são oferecer apoio espiritual e material a essas pessoas, além de motivá-las a interagir por meio de novas amizades, participando de atividades de lazer e de ações sociais. Em 2016, mais de 11 mil voluntários trabalharam para atender 386.854 idosos em todo o País.

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

Clique nos links abaixo e conheça alguns desses projetos:

Projeto Raabe (Auxílio a mulheres vítimas de violência doméstica)

Projeto T-Amar (Apoio a adolescentes grávidas e mães solteiras)

Projeto Ler e escrever (Alfabetização de jovens e adultos)

Anjos da madrugada (Ajuda a moradores de rua)

A Gente da comunidade (Ações sociais em comunidades)

Grupo Calebe (Incentivo e auxílio a idosos)

Força Jovem (Ações com os jovens)

Identificou-se com algum desses projetos? Então não perca mais tempo, procure uma Universal mais próxima e obtenha informações de como se tornar um voluntário. Não esqueça: “... Mais bem-aventurado é dar que receber.” Atos 20.35