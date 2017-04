3 sinais de que a sua casa está sendo atacada por espíritos malignos

Home > Comportamento

Filmes de terror geralmente trazem em seu enredo casas mal-assombradas. São barulhos estranhos, aparições de vultos, vozes, e você até respira fundo dizendo: “Ainda bem que é só no filme.” Mas será que isso realmente não acontece na vida real?

Pois saiba que muitas pessoas têm vivido isso no seu dia a dia e pensam até que estão loucas. Não contam para ninguém por ser algo surreal demais para que alguém acredite. Mas não é loucura. Isso são sinais de que aquela casa e os seus moradores estão sofrendo ataques demoníacos.

O bispo Francisco Decothé, que ministra as reuniões de cura no Templo de Salomão, ensina os 3 sinais aos quais as pessoas precisam estar atentas a respeito desses ataques espirituais:

Ouvir vozes de pessoas como se elas estivessem na casa, mas não estão. Às vezes, a voz é de um parente falecido. Ou alguém está chamando o nome da pessoa e quando ela vai verificar não é ninguém; Ver vultos pela casa, aparições estranhas de pessoas que já morreram; Mudança brusca no comportamento de um familiar. Antes ele era calmo e passa a ser agressivo; era uma pessoa equilibrada e passa a viver nos vícios, etc. A pessoa se torna algo ruim, no qual os seus familiares nunca imaginaram que ela se tornaria.

O bispo alerta que, em seus anos de experiência trabalhando em prol da libertação das pessoas, percebe que os erros mais comuns que as pessoas cometem quando estão sendo vítimas de espíritos malignos em suas próprias casas, é ignorar. “Por exemplo, uma criança chega para seus pais e diz que viu algo ou fala de seu amigo invisível e os pais desprezam dizendo que é coisa da cabeça delas. Com isso o espírito vai criando força e, conforme a criança cresce, ele domina a criança e a sua família e lá na frente pode acontecer uma tragédia”, explica.

Outro erro que o bispo identifica é o medo que muitos passam a sentir. “Quanto maior o medo, mais força esses espíritos têm. Eles controlam a vida das pessoas por meio de duas armas: o medo e a dúvida. Muitas pessoas ficam com medo e na dúvida vão buscar ajuda na casa de encosto — sem saber que os ‘ajudantes’ nada mais são que os mesmos espíritos que estão atacando na casa delas”, destaca.

O que fazer

“Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais.” Efésios 6.12

O bispo explica que o objetivo desses espíritos não é só ficar na casa, pois não atuam em coisa sem vida, sem alma, como parede, madeira. Eles podem até empurrar objetos, mas o que buscam é um corpo para manifestar as suas obras. “A pessoa tem que ter consciência de que, se além de todos esses sinais, ela começa a perceber um peso no corpo, uma sensação de mal-estar, arrepios ruins do nada, o espírito não está atuando só na casa, mas também na vida dela.”

E como mudar essa situação?

Tirando esses espíritos. E só uma pessoa, segundo a Bíblia, pode fazer isso, e é o Senhor Jesus. “Não existe outra saída, só Jesus para libertar a pessoa, tirar esse mal que está dentro dela, na sua vida, na sua alma. Se ela não se empenha em buscar essa libertação, lá na frente esse espírito pode usá-la para coisas ruins como vemos por aí: pessoas que vão e matam a outra e nem lembram que mataram, fazem mal a outra e nem lembram que fizeram”, concluiu o bispo.

É por isso que todas as terças e sextas-feiras, em uma Universal mais próxima, são realizadas reuniões em prol da libertação das pessoas.

Una-se a milhões de pessoas que não se renderam ao medo e estão enfrentando o mal que tem surgido na vida delas usando a poderosa arma da fé.

